Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिरसा में बच्ची से दुष्कर्म मामले में CM से मिले परिजन, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:51 PM (IST)

    डबवाली में चार वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण और नृशंस हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की। हरियाणा बीज व ...और पढ़ें

    Hero Image

    फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई (फाइल फोटो)


    संवाद सूत्र, सिरसा। डबवाली के एक गांव में चार वर्षीय मासूम बच्ची की अपहरण के बाद नृशंस हत्या के मामले को लेकर पीड़ित परिवार चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। इसमें हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन, वरिष्ठ भाजपा नेता देव कुमार शर्मा की प्रमुख भूमिका रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देव कुमार शर्मा एवं एसडीएम अर्पित संगल के नेतृत्व में पीड़ित परिवार, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात कर अपनी बात रखते हुए मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग की।

    मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न्याय में किसी भी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी।