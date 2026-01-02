सिरसा में बच्ची से दुष्कर्म मामले में CM से मिले परिजन, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

संवाद सूत्र, सिरसा। डबवाली के एक गांव में चार वर्षीय मासूम बच्ची की अपहरण के बाद नृशंस हत्या के मामले को लेकर पीड़ित परिवार चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। इसमें हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन, वरिष्ठ भाजपा नेता देव कुमार शर्मा की प्रमुख भूमिका रही।

देव कुमार शर्मा एवं एसडीएम अर्पित संगल के नेतृत्व में पीड़ित परिवार, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात कर अपनी बात रखते हुए मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग की।

मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न्याय में किसी भी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी।