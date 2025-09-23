सिरसा में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में 4 गिरफ्तार

साइबर क्राइम पुलिस सिरसा ने 5.80 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता राजेश कुमार से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जिसमें साइबर ठगी की साजिश का खुलासा हुआ। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जागरण संवाददाता, सिरसा। साइबर क्राइम पुलिस सिरसा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपित हिमांशु चौधरी निवासी जगदीशपुर अहमदगढ़ जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, यश आर्य निवासी हरि बिहार कालोनी धना सिपरी बाजार जिला झांसी उत्तर प्रदेश, हिमांशु शर्मा निवासी मदेन जिला इटावा उत्तर प्रदेश, यश प्रताप सिंह निवासी दक्षिण टोला साहतवार जिला बलिया उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुभाष ने बताया कि शिकायतकर्ता राजेश कुमार निवासी गुड़ियाखेड़ा जिला सिरसा ने थाना साइबर क्राइम सिरसा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि गत 25 मई से 28 मई के बीच ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर उससे 5.80 लाख रुपये की ठगी की गई।

शिकायत कर्ता ने बताया कि अलग-अलग वॉट्सऐप नंबरों से उससे संपर्क किया गया और झूठे मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाया और धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते ठगी में प्रयुक्त बैंक खाता हिमांशु चौधरी निवासी जगदीशपुर अहमदगढ़ जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया।