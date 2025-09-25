सिरसा में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए केवल 21543 महिलाएं पात्र, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

सिरसा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ जिसमें 21543 महिलाओं को पात्र पाया गया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने योजना की शुरुआत की और कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। शिविरों में महिलाओं को लाडो एप के बारे में जानकारी दी गई और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।

जागरण संवाददाता, सिरसा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ अवसर पर वीरवार को नागरिक अस्पताल सिरसा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने यहां पहुंचकर योजना की शुरुआत की। इससे पूर्व उन्होंने नागरिक अस्पताल परिसर में हुए नवीन सुंदरीकरण कार्य का अवलोकन करते हुए यहां कार्यरत स्टाफ व मरीजों से बातचीत करते हुए मिल रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी ली।

शिविर में महिलाओं को लाडो एप के संबंध में जानकारी प्रदान करवाने के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे जहां महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि वीरवार को पात्र लाभार्थियों ने सरकारी द्वारा लांच की गई नई लाडो लक्ष्मी एप पर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका महिलाओं को शिविर में बताया गया। महिलाओं ने आनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से लाडो लक्ष्मी योजना एप पर रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रोसेस संबंधित जानकारी विभागीय कर्मचारियों से ली।

मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने स्टेज पर अपने भाषण के दौरान कहा कि मोदी सरकार में शुरू से ही महिलाओं का सम्मान किया है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनकी अंत से उदय की सोच को भाजपा सरकार भलिभांति साकार करने में जुटी हुई है। नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ भी सरकार ने शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। इसमें कहा भी जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा जिसमें नारी शक्ति का अहम योगदान होगा। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत से से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत की थी। अब तक सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, ड्रोन दीदी जैसी अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश सरकार भी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करने में जुटी हुई है।

योजना के लिए जिला के प्रत्येक ब्लॉक से महिलाओं को चयनित कर लिया गया है। प्रशासन की ओर से एक लाख रुपये से कम आये वाले परिवारों की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। योजना के प्रथम चरण के तहत पूरे जिला में 21 हजार 543 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इनमें बड़ागुढ़ा ब्लॉक से 1644, डबवाली ब्लॉक से 3335, ऐलनाबाद ब्लॉक से 1943, ऐलनाबाद शहरी क्षेत्र से 435, कालांवाली शहरी क्षेत्र से 248, मंडी डबवाली शहरी क्षेत्र से 519, नाथूसरी चौपटा ब्लॉक से 3751, ओढ़ां ब्लॉक से 1366, रानियां ब्लॉक से 2838, रानियां शहरी क्षेत्र से 345, सिरसा ब्लॉक से 2852 जबकि सिरसा शहरी क्षेत्र से 2267 महिलाएं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र पाई गई हैं।