    सिरसा महिला थाना ग्रेनेड हमला: NIA ने संभाली जांच, केस ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू

    By Sanmeet Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:03 PM (IST)

    एनआईए की टीम सिरसा महिला थाने पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में दूसरी बार सिरसा पहुंची है। टीम ने केस ट्रांसफर की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह हमला ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    महिला थाना ग्रेनेड अटैक मामले में पहुंची एनआईए, केस तबादले की प्रकिया शुरू।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सिरसा में महिला थाने पर ग्रेनेड हमले के केस में दूसरी बार एनआईए की टीम सोमवार को सिरसा पहुंची। टीम ने केस ट्रांसफर को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि चर्चा है कि सिरसा पुलिस ने एनआईए को केस ट्रांसफर कर दिया।

    अब कागजी प्रकिया को अमलीजामा पहनाने के लिए ही टीम सिरसा आई हुई है। टीम आरोपितों को पूछताछ के लिए दोबारा से प्रोडक्शन वारंट पर ले जा सकती है। बता दें कि सिरसा में 25 नवंबर 2025 को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कहने पर खारियां गांव के धीरज, विकास और संदीप ने महिला थाने के बाहर ग्रेनेड अटैक किया था।

    तब हमले के तुरंत बाद ही एनआईए की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और सभी आरोपितों से पूछताछ की थी। आरोपितों ने ग्रेनेड अटैक की वीडियो बनाकर उसी रात शहजाद भट्टी को भेजी थी। उसने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की।

    जिसके बाद अटैक की सूचना सिरसा पुलिस को मिली। सिरसा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात को धीरज, विकास और संदीप को काबू कर लिया। आरोपितों के खुलासे पर विकास, सुशील, गाजी को भी गिरफ्तार किया गया।

    सिरसा पुलिस ने आरोपित धीरज और विकास उर्फ विक्की को ग्रेनेड देने वाले गुरजंट को भी अमृतसर से काबू किया। इसके बाद मोहाली पुलिस ने 20 दिसंबर को आर्मी से फरार चल रहे राजबीर सिंह को काबू किया। उसने ही सिरसा महिला थाने के आरोपितों को ग्रेनेड और फंडिग देने के लिए गुरजंट को भेजा था। वह पहले भी एक जासूसी के मामले में वांछित था।