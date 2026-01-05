सिरसा महिला थाना ग्रेनेड हमला: NIA ने संभाली जांच, केस ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, सिरसा। सिरसा में महिला थाने पर ग्रेनेड हमले के केस में दूसरी बार एनआईए की टीम सोमवार को सिरसा पहुंची। टीम ने केस ट्रांसफर को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि चर्चा है कि सिरसा पुलिस ने एनआईए को केस ट्रांसफर कर दिया।

अब कागजी प्रकिया को अमलीजामा पहनाने के लिए ही टीम सिरसा आई हुई है। टीम आरोपितों को पूछताछ के लिए दोबारा से प्रोडक्शन वारंट पर ले जा सकती है। बता दें कि सिरसा में 25 नवंबर 2025 को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कहने पर खारियां गांव के धीरज, विकास और संदीप ने महिला थाने के बाहर ग्रेनेड अटैक किया था।

तब हमले के तुरंत बाद ही एनआईए की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और सभी आरोपितों से पूछताछ की थी। आरोपितों ने ग्रेनेड अटैक की वीडियो बनाकर उसी रात शहजाद भट्टी को भेजी थी। उसने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की।