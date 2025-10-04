Language
    सांसद कुमारी सैलजा ने मंडियों में सड़ रहे धान पर जताई नाराजगी, किसानों के साथ सड़क पर उतरने की दी चेतावनी

    By Surender Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि 12.79 लाख किसानों का डेटा पोर्टल पर अपडेट न होने से उन्हें फसल बेचने में परेशानी हो रही है। बारिश में भीगा धान मंडियों में सड़ रहा है और किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। सैलजा ने सरकार से तत्काल गीले धान की खरीद शुरू करने और पोर्टल की खामियां दूर करने की मांग की है।

    कुमारी सैलजा ने मंडियों में सड़ रहे धान पर जताई नाराजगी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि प्रदेश के 12.79 लाख किसानों का डेटा पोर्टल पर अब तक मिलान ही नहीं हो पाया। नतीजतन, किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी और उनके हक की लड़ाई लड़ेगी।

    सांसद सैलजा ने कहा है कि बारिश से भीगा हुआ धान मंडियों में पड़ा सड़ रहा है और उसकी बोली तक नहीं लग रही। किसानों को जबरन अतिरिक्त कटौती झेलनी पड़ रही है। नाम के सत्यापन के नाम पर उनसे 150 से 250 रुपये तक काटे जा रहे हैं और तभी खरीद हो रही है।

    उन्होंने कहा कि यह स्थिति किसानों के साथ सरासर अन्याय है और भाजपा सरकार की लापरवाही व अव्यवस्थित खरीद प्रणाली का जीता-जागता प्रमाण है। सांसद ने कहा कि किसान खेतों में खून-पसीना बहाकर अन्न पैदा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। लाखों टन धान मंडियों में खराब हो रहा है और सरकार केवल पोर्टल और कागजी कार्यवाही तक सीमित रह गई है। सरकार की संवेदनहीनता के कारण आज किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

    सांसद कुमारी सैलजा ने मांग की कि मंडियों में तुरंत प्रभाव से गीले धान की खरीद सुनिश्चित की जाए, किसानों को अवैध कटौती से राहत दी जाए और पंजीकृत किसानों की खरीद में आ रही पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर किया जाए। साथ ही मंडियों में धान की सुरक्षा और भंडारण की ठोस व्यवस्था की जाए।