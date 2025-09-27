Haryana News: सिरसा में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ शख्स, लापता होने से पहले बनाया वीडियो; जांच जारी

सिरसा के डबवाली में जितेंद्र शर्मा नामक एक 39 वर्षीय व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। उसकी स्कूटी और अन्य सामान अबूबशहर के पास राजस्थान नहर के किनारे मिले हैं। बताया जा रहा है कि उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने अपनी पत्नी के रिश्तेदारों पर संपत्ति हड़पने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। डबवाली की फ्रेंडस कॉलोनी निवासी करीब 39 वर्षीय जितेंद्र शर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। उसकी स्कूटी, चप्पल तथा अन्य सामान गांव अबूबशहर के समीप राजस्थान नहर की पटरी पर मिले हैं। बताया जा रहा है कि उक्त कदम उठाने से पहले जितेंद्र ने मोबाइल पर वीडियो बनाई। जिसे अपने रिश्तेदारों के पास भेजा। डबवाली के वरिष्ठ एडवोकेट वाइके शर्मा ने बताया कि वीरवार रात करीब सवा नौ बजे उसका भतीजा जितेंद्र घर से स्कूटी पर गया था। कुछ समय बाद जितेंद्र ने अपने पिता कृषि विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर अशोक कुमार के पास फोन किया कि उसकी अंतिम बार पत्नी अनुप्रिया से बात करवा दो। उसने इसकी जानकारी उसे दी। उसका बेटा शम्मी मौका पर पहुंचा।

राजस्थान नहर की पटरी पर स्कूटी, चप्पल तथा मोबाइल बरामद हुए। बताया जाता है कि खौफनाक कदम उठाने से पहले जितेंद्र ने एक वीडियो बनाकर वाट्सएप पर अपनी पत्नी, चचेरे भाई एडवोकेट रम्मी शर्मा समेत रिश्तेदारों को भेजी थी। 3.40 मिनट की वीडियो में जितेंद्र ने अपनी सास, साली, साढू, पत्नी के मामा पर उसकी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी हड़प कर गए। उसके खिलाफ पत्नी तथा बच्चों को भड़काया। उसकी बनाई प्रॉपर्टी तक उन्हें बेचने नहीं दे रहे। उसका 17 साल से शोषण कर रहे हैं। वह परेशान हो चुका है, मरने का किसी का मन नहीं करता, वह शोषित होकर मरने जा रहा है।