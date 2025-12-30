सिरसा में कार सवार युवक की पीट-पीटकर हत्या, छह आरोपी नामजद
जागरण संवाददाता, सिरसा। हरियाणा के सिरसा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां गांव सालमखेड़ा के पास एक कार सवार युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस जानलेवा हमले में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
धारदार हथियारों से हमला
जानकारी के अनुसार, गुरमेल सिंह उर्फ लक्खा (32) निवासी गांव देसूजोधा व गुरविन्द्र सिंह निवासी डबवाली रविवार रात आल्टो कार में सवार होकर गांव सालमखेड़ा आए थे। रात करीब नौ बजे जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी सालमखेड़ा के पास एक अन्य कार सवार युवकों ने उनकी कार को टक्कर मारकर रुकवा लिया।
इसके बाद आरोपितों ने गुरमेल और गुरविन्द्र पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर मौके से फरार हो गए।
इलाज के दौरान युवक की मौत
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को ओढ़ां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें सिरसा और बाद में अग्रोहा रेफर किया गया, जहां सोमवार सुबह उपचार के दौरान गुरमेल सिंह की मौत हो गई। घायल गुरविन्द्र सिंह का उपचार जारी है।
मृतक गुरमेल सिंह अविवाहित था और उसके तीन भाई-बहन हैं। गुरमेल सिंह का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनोनं को सौंप दिया गया।
हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस
इस मामले में ओढ़ां थाना पुलिस ने छह नामजद सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ओढ़ां थाना पुलिस के साथ-साथ सीआइए की टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।
