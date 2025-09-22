Sirsa News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, भेजा जेल
सिरसा में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने वेदवाला गांव के निरवैर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला के एक गांव की नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान वेदवाला गांव निवासी निरवैर के रूप में हुई है।
सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की माता की शिकायत पर गत 17 सितंबर को आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित निरवैर को गिरफ्तार किया है।
आरोपित ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में अपराध करना स्वीकार किया है। उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।