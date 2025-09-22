Sirsa News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, भेजा जेल

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला के एक गांव की नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान वेदवाला गांव निवासी निरवैर के रूप में हुई है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की माता की शिकायत पर गत 17 सितंबर को आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित निरवैर को गिरफ्तार किया है।

आरोपित ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में अपराध करना स्वीकार किया है। उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया जाएगा।