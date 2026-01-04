Language
    'हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक', कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का सैनी सरकार पर तीखा वार

    By Surender Kumar Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:03 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपराध, लूटपाट और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती वारदातो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हरियाणा में कानून-व्यवस्था पर कुमारी सैलजा का वार (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बेहद गंभीर बताया।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराध, लूटपाट, महिलाओं के खिलाफ जघन्य वारदातें और आम नागरिकों में फैलता भय इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य में कानून का शासन कमजोर पड़ चुका है।

    कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल 

    कुमारी सैलजा ने कहा कि हाल ही में करनाल में सर्राफा व्यापारी पर हुए नृशंस हमले और पानीपत में महिला की निर्मम हत्या जैसी घटनाएं प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

    'प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल'

    हरियाणा सरकार हालात पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि गांव-शहर, बाजार-सड़क कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रह गई है। केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि ठोस और सख्त कार्रवाई से ही अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देकर स्थिति को संभालना होगा।

    हरियाणा में कानून का शासन लागू हो; कुमारी सैलजा 

    सांसद सैलजा ने राज्य सरकार से मांग की कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कानून का शासन लागू किया जाए। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस-प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए और जनता में सुरक्षा का भरोसा बहाल किया जाए।

    उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता शांति और सुरक्षा चाहती है, और सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह नागरिकों की जान-माल की रक्षा सुनिश्चित करे।