हरियाणा की मंडियों में धान खरीद में देरी को लेकर सैलजा ने बोला हमला, बारिश की संभावना को लेकर व्यक्त की गहरी चिंता

सांसद कुमारी सैलजा ने मंडियों से धान उठाने में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मंडियों में लाखों टन धान पड़ा है लेकिन उठान बहुत कम हुआ है। नमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। सैलजा ने सरकार से मांग की है कि धान का तुरंत उठान सुनिश्चित किया जाए।

जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश की मंडियों में पड़े लाखों टन धान के उठान में देरी और मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए गहरी चिंता व्यक्त की है। जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में अब तक लगभग 5.30 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा है, जिसमें से केवल 3.77 लाख मीट्रिक टन की ही खरीद हुई है। चिंताजनक बात यह है कि खरीदे गए धान का भी केवल 89 हजार मीट्रिक टन ही मंडियों से उठान हो पाया है।

इतना ही नहीं धान में अधिक नमी बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। मजबूरी में किसान औने-पौने दाम में प्राइवेट एजेंसियों को धान बेचकर जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि अगर समय पर उठान व भंडारण की व्यवस्था नहीं की गई तो बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।