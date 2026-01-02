Haryana News: सिरसा में जेल वार्डन ने की आत्महत्या, DSP पर लगाए गंभीर आरोप; सुसाइड नोट में छलका दर्द

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला जेल में कार्यरत वार्डन सुखदेव सिंह की जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई मौत के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। उपचार के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ने वाले वार्डन ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें डीएसपी जेल सुरक्षा और लाइन आफिसर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने मृतक के स्वजन के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर की रात सुखदेव सिंह जेल में ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान वह शराब के नशे में साथी कर्मचारियों और अधिकारियों से दुर्व्यवहार करने लगा।