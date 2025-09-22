Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sirsa News: ठेकेदार बनकर केबल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो और आरोपी गिरफ्तार

    By Subhash Agnihotri Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:48 PM (IST)

    सिविल लाइन थाना पुलिस ने बीएसएनएल के केबल चोरी गिरोह के दो और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ठेकेदार बनकर केबल चोरी करते थे। पुलिस ने पहले 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों की पहचान दीपक और सुन्नी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    ठेकेदार बनकर केबल चुराने वाले गिरोह के दो और आरोपित गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बीएसएनएल की केबल चोरी करने वाले संगठित गिरोह के दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व रविवार को ही पुलिस ने फर्जी ठेकेदार बनकर शहर में बीएसएनएल की तांबे की केबल चोरी करने वाले गिरोह के 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को गिरफ्तार किए आरोपितों की पहचान झज्जर जिला के मदाना गांव निवासी दीपक व सुन्नी के रूप में हुई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षण प्रदीप कुमार ने बताया कि गत 20 सितंबर को बीएसएनएल के जेटीओ संदीप कुमार ने शिकायत दी थी कि बरनाला रोड पर कुछ लोग विभाग का ठेका लेने का झांसा देकर भूमिगत केबल काटकर चोरी कर रहे हैं।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित रिफ्लेक्टर जैकेट व ट्रैफिक साइन लगाकर ठेकेदारों की तरह काम कर रहे थे तथा हाइड्रा क्रेन की मदद से तांबे की केबल चोरी कर रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 आरोपितों गिरफ्तार कर लिया।

    इनमें दो आरोपितों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने झज्जर निवासी दो और आरोपितों की संलिप्तता की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने उक्त दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपितों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भिजवाएगी।