सिरसा में बुजुर्ग दंपती की सल्फास खाने से हुई मौत, इस वजह से उठाया खौफनाक कदम

संवाद सहयोगी, नाथूसरी चौपटा। क्षेत्र के गांव खेड़ी में सोमवार शाम को एक बुजुर्ग दंपती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान 63 वर्षीय रामचंद्र और उनकी 60 वर्षीय पत्नी महेंद्रो देवी के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार दोनों पति-पत्नी अपने बेटे संजय उर्फ धोलू से अलग गांव में रहते थे। सोमवार देर शाम दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महेंद्रो देवी ने दम तोड़ दिया। वहीं रामचंद्र ने सिरसा के नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली।