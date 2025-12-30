सिरसा में बुजुर्ग दंपती की सल्फास खाने से हुई मौत, इस वजह से उठाया खौफनाक कदम
नाथूसरी चौपटा के खेड़ी गांव में एक बुजुर्ग दंपती, रामचंद्र (63) और महेंद्रो देवी (60) ने सोमवार शाम जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। महेंद्रो देवी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, नाथूसरी चौपटा। क्षेत्र के गांव खेड़ी में सोमवार शाम को एक बुजुर्ग दंपती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान 63 वर्षीय रामचंद्र और उनकी 60 वर्षीय पत्नी महेंद्रो देवी के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार दोनों पति-पत्नी अपने बेटे संजय उर्फ धोलू से अलग गांव में रहते थे। सोमवार देर शाम दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महेंद्रो देवी ने दम तोड़ दिया। वहीं रामचंद्र ने सिरसा के नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली।
घटना की सूचना मिलते ही चौपटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया है। रामचंद्र के बेटे संजय के बयान पर पुलिस ने इतिफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार पत्नी की लंबे समय से बीमारी के कारण दोनों ने सामूहिक तौर आत्महत्या जैसा कदम उठाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।