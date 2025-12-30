Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिरसा में बुजुर्ग दंपती की सल्फास खाने से हुई मौत, इस वजह से उठाया खौफनाक कदम

    By Subhash Agnihotri Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    नाथूसरी चौपटा के खेड़ी गांव में एक बुजुर्ग दंपती, रामचंद्र (63) और महेंद्रो देवी (60) ने सोमवार शाम जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। महेंद्रो देवी ...और पढ़ें

    Hero Image

    नाथूसरी चौपटा के खेड़ी गांव में बुजुर्ग दंपती की सल्फास खाने से हुई मौत।

    संवाद सहयोगी, नाथूसरी चौपटा। क्षेत्र के गांव खेड़ी में सोमवार शाम को एक बुजुर्ग दंपती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान 63 वर्षीय रामचंद्र और उनकी 60 वर्षीय पत्नी महेंद्रो देवी के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार दोनों पति-पत्नी अपने बेटे संजय उर्फ धोलू से अलग गांव में रहते थे। सोमवार देर शाम दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महेंद्रो देवी ने दम तोड़ दिया। वहीं रामचंद्र ने सिरसा के नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली।

    घटना की सूचना मिलते ही चौपटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया है। रामचंद्र के बेटे संजय के बयान पर पुलिस ने इतिफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार पत्नी की लंबे समय से बीमारी के कारण दोनों ने सामूहिक तौर आत्महत्या जैसा कदम उठाया।