JDC विद्यापीठ में डॉ. जयप्रकाश के नेतृत्व में हाई-लेवल मीटिंग, कर्ण और अर्जुन चौटाला ने की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा
जेसीडी विद्यापीठ में महानिदेशक डॉ. जयप्रकाश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कर्ण और अर्जुन चौटाला उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य शिक्ष
जागरण संवाददाता, सिरसा। जेसीडी विद्यापीठ में महानिदेशक डा. जयप्रकाश के नेतृत्व में प्राचार्यों, अधिकारियों, वार्डनों एवं विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला परिषद चेयरमैन कर्ण चौटाला तथा जेसीडी के चेयरमैन अर्जुन सिंह चौटाला की उपस्थिति में हुई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य जेसीडी विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित सभी शिक्षण संस्थानों एवं प्रशासनिक इकाइयों की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं संस्थागत प्रगति की समीक्षा करना रहा।
डॉ. जय प्रकाश शैक्षणिक सत्र 2024-25 दौरान संस्थान की उपलब्धियों, आधारभूत संरचना विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान गतिविधियों, खेल उपलब्धियों एवं छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न पहलों की जानकारी दी।
सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने अपने-अपने संस्थानों की शैक्षणिक प्रगति, परीक्षा परिणाम, नवाचार, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। डा. अमरिक गिल ने खेलों के क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी साझा की।
वहीं बालिका छात्रावास की वार्डन नीतू झिंझा ने छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया।
कर्ण चौटाला ने अपने संबोधन में गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्य आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया।
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज को जिम्मेदार एवं सक्षम नागरिक देना है। इस अवसर पर जेसीडी की नियम एवं विनियम पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जो विद्यार्थियों, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करेगी।
इस अवसर पर कुलसचिव डा. सुधांशु गुप्ता, डा. ओमप्रकाश, संजीव जैन के अलावा प्राचार्य डा. अरिंदम सरकार, डॉ. मोहित कुमार, प्रो. रणजीत सिंह, डा. रोशनलाल, इंजीनियर आरएस बरार, प्रो. राजेंद्र कुमार, डा. रणदीप कौर, डा. प्रदीप कंबोज उपस्थित रहे।
