JDC विद्यापीठ में डॉ. जयप्रकाश के नेतृत्व में हाई-लेवल मीटिंग, कर्ण और अर्जुन चौटाला ने की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा

जागरण संवाददाता, सिरसा। जेसीडी विद्यापीठ में महानिदेशक डा. जयप्रकाश के नेतृत्व में प्राचार्यों, अधिकारियों, वार्डनों एवं विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला परिषद चेयरमैन कर्ण चौटाला तथा जेसीडी के चेयरमैन अर्जुन सिंह चौटाला की उपस्थिति में हुई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य जेसीडी विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित सभी शिक्षण संस्थानों एवं प्रशासनिक इकाइयों की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं संस्थागत प्रगति की समीक्षा करना रहा।

डॉ. जय प्रकाश शैक्षणिक सत्र 2024-25 दौरान संस्थान की उपलब्धियों, आधारभूत संरचना विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान गतिविधियों, खेल उपलब्धियों एवं छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न पहलों की जानकारी दी।

सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने अपने-अपने संस्थानों की शैक्षणिक प्रगति, परीक्षा परिणाम, नवाचार, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। डा. अमरिक गिल ने खेलों के क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी साझा की।