    हरियाणा में धुंध और कोहरे का कहर जारी, पुलिस ने सुरक्षित यात्रा के लिए जारी की एडवाइजरी

    By Dd Goyal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    डबवाली पुलिस ने शीत ऋतु में बढ़ती धुंध और कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक निकिता खट ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी जागरण, डबवाली। शीत ऋतु के दौरान क्षेत्र में बढ़ती धुंध व घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डबवाली द्वारा वाहन चालकों के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की गई है।

    वाहन चालकों के लिए दिशा-निर्देश

    • धुंध व कोहरे के दौरान वाहन धीमी गति से चलाएं तथा आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
    • वाहन की हेडलाइट, टेल लाइट व फॉग लाइट का सही उपयोग करें। हाई बीम लाइट का प्रयोग न करें, इससे सामने से आने वाले वाहन चालक को परेशानी हो सकती है।
    • दोपहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें तथा चारपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
    • कोहरे के दौरान ओवरटेक करने से बचें और अचानक ब्रेक न लगाएं।
    • ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक व अन्य भारी वाहन चालक अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर, रेडियम टेप व इंडिकेटर अवश्य लगाएं।
    • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें और नशे की हालत में वाहन बिल्कुल न चलाएं।
    • पैदल यात्रियों व साइकिल चालकों से विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि धुंध में उनकी दृश्यता कम होती है।
    • अत्यधिक धुंध की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर वाहन रोककर मौसम साफ होने की प्रतीक्षा करें।

    पुलिस की अपील

    पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने आमजन से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों की जान की रक्षा करें। सड़क सुरक्षा में थोड़ी सी सावधानी जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है। डबवाली पुलिस द्वारा धुंध व कोहरे के दौरान संवेदनशील मार्गों पर विशेष गश्त व ट्रैफिक चेकिंग की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।