सिरसा: खेड़ी गांव में दंपति ने जहर खाकर दी जान, बेटे से अलग रहते थे बुजुर्ग पति-पत्नी

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिले के नाथूसरी चौपटा खंड के गांव खेड़ी में एक दंपति ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर चौपटा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पति-पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, मृतक रामचंद्र पुत्र कानाराम (63) व उसकी धर्मपत्नी महेंद्रों देवी (60) अपने बेटे धोलू से अलग गांव में रहते थे। दोनों ने सोमवार देर शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महेंद्रों देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
वहीं, उसके पति रामचंद्र की भी इलाज के दौरान नागरिक अस्पताल सिरसा में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामचंद्र के तीन बेटियां व एक बेटा धोलू है। तीनों बेटियां विवाहित हैं। वह अपनी पत्नी के साथ गांव में बेटे धोलू से अलग रहता था।
इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। चौपटा पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस ने दंपति द्वारा किए गए सुसाइड का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है।
