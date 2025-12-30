Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिरसा: खेड़ी गांव में दंपति ने जहर खाकर दी जान, बेटे से अलग रहते थे बुजुर्ग पति-पत्नी

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:02 PM (IST)

    सिरसा जिले के नाथूसरी चौपटा खंड के खेड़ी गांव में एक बुजुर्ग दंपति, रामचंद्र (63) और महेंद्रो देवी (60) ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वे अपने बेटे से अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    दंपति ने जहर खाकर दी जान (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। जिले के नाथूसरी चौपटा खंड के गांव खेड़ी में एक दंपति ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर चौपटा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पति-पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दंपति ने जहर खाकर दी जान

    जानकारी के अनुसार, मृतक रामचंद्र पुत्र कानाराम (63) व उसकी धर्मपत्नी महेंद्रों देवी (60) अपने बेटे धोलू से अलग गांव में रहते थे। दोनों ने सोमवार देर शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महेंद्रों देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

    वहीं, उसके पति रामचंद्र की भी इलाज के दौरान नागरिक अस्पताल सिरसा में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामचंद्र के तीन बेटियां व एक बेटा धोलू है। तीनों बेटियां विवाहित हैं। वह अपनी पत्नी के साथ गांव में बेटे धोलू से अलग रहता था।

    घटना से गांव में पसरा मातम

    इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। चौपटा पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस ने दंपति द्वारा किए गए सुसाइड का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है।