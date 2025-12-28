भीम सैनी ने अनिल विज को लिखा पत्र, सिरसा में खस्ताहाल डिवाइडर को दुरुस्त करवाने की लगाई गुहार
सामाजिक कार्यकर्ता भीम सैनी ने सिरसा के बेगू रोड पर गोल डिग्गी चौक से महाराजा अग्रसेन स्कूल तक जर्जर डिवाइडर के पुनर्निर्माण के लिए बिजली एवं परिवहन म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिरसा। बेगू रोड पर गोल डिग्गी चौक से महाराजा अग्रसेन स्कूल तक जर्जर हालत में डिवाइडर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर बेगू रोड निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भीम सैनी ने बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज को पत्र भेजा है।
भीम सैनी ने बताया कि बेगू रोड गोल डिग्गी चौक से महाराजा अग्रसेन स्कूल तक स्थित रोड डिवाइडर पूरी तरह से खस्ताहाल व जर्जर हो चुका है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय मंडल सं. 2, सिरसा से कई बार अनुरोध के बावजूद भी इस जर्जर डिवाइडर का पुनर्निमाण नहीं करवाया जा रहा है।
जिसके चलते दुर्घटनाएं होने का भय बना हुआ है। इस जर्जर डिवाइडर का तत्काल प्रभाव से पुनर्निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है, ताकि हादसों को रोका जा सके।
