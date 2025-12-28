भीम सैनी ने अनिल विज को लिखा पत्र, सिरसा में खस्ताहाल डिवाइडर को दुरुस्त करवाने की लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, सिरसा। बेगू रोड पर गोल डिग्गी चौक से महाराजा अग्रसेन स्कूल तक जर्जर हालत में डिवाइडर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर बेगू रोड निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भीम सैनी ने बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज को पत्र भेजा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भीम सैनी ने बताया कि बेगू रोड गोल डिग्गी चौक से महाराजा अग्रसेन स्कूल तक स्थित रोड डिवाइडर पूरी तरह से खस्ताहाल व जर्जर हो चुका है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय मंडल सं. 2, सिरसा से कई बार अनुरोध के बावजूद भी इस जर्जर डिवाइडर का पुनर्निमाण नहीं करवाया जा रहा है।