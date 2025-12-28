Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भीम सैनी ने अनिल विज को लिखा पत्र, सिरसा में खस्ताहाल डिवाइडर को दुरुस्त करवाने की लगाई गुहार

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    सामाजिक कार्यकर्ता भीम सैनी ने सिरसा के बेगू रोड पर गोल डिग्गी चौक से महाराजा अग्रसेन स्कूल तक जर्जर डिवाइडर के पुनर्निर्माण के लिए बिजली एवं परिवहन म ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंत्री अनिल विज से लगाई खस्ताहाल डिवाइडर को दुरुस्त करवाने की गुहार।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। बेगू रोड पर गोल डिग्गी चौक से महाराजा अग्रसेन स्कूल तक जर्जर हालत में डिवाइडर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर बेगू रोड निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भीम सैनी ने बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज को पत्र भेजा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीम सैनी ने बताया कि बेगू रोड गोल डिग्गी चौक से महाराजा अग्रसेन स्कूल तक स्थित रोड डिवाइडर पूरी तरह से खस्ताहाल व जर्जर हो चुका है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय मंडल सं. 2, सिरसा से कई बार अनुरोध के बावजूद भी इस जर्जर डिवाइडर का पुनर्निमाण नहीं करवाया जा रहा है।

    जिसके चलते दुर्घटनाएं होने का भय बना हुआ है। इस जर्जर डिवाइडर का तत्काल प्रभाव से पुनर्निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है, ताकि हादसों को रोका जा सके।