Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चोरी के बाद मोबाइल को रिपेयर कराने गया था दुकान पर, पुलिस को ऐसे मिली खबर और धर दबोचा

    By Subhash Agnihotri Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:36 PM (IST)

    सिरसा पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक मामले में अनिकेत नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता यश तंवर के अनुसार आरोपी 25 सितंबर को रिपेयरिंग के बहाने दुकान से एक रेडमी मोबाइल चुरा ले गया था। सीसीटीवी फुटेज से पहचान होने पर शनिवार को दोबारा दुकान पर आने पर उसे पकड़ा गया। पुलिस ने चोरी हुआ मोबाइल बरामद कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मोबाइल चोरी का आरोपित गिरफ्तार, मरम्मत के लिए गया था दुकान पर

    जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना शहर सिरसा पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान शिव चौक स्थित इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी अनिकेत के रूप में हुई है। आरोपित से पुलिस ने चोरीशुदा मोबाइल भी बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि फ्रेंड्स कालोनी निवासी यश तंवर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत 25 सितंबर की शाम करीब पांच बजे एक युवक दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग के बहाने आया और दुकान में रखा रेडमी कंपनी का मोबाइल चोरी कर ले गया।

    आरोपित की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। शनिवार को आरोपित अनिकेत पीड़ित की दुकान पर फिर से आया तो दुकानदार ने उसे पहचान लिया और पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपित की तलाशी ली तो उसकी पेंट की जेब से चोरीशुदा मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की है।