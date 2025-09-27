चोरी के बाद मोबाइल को रिपेयर कराने गया था दुकान पर, पुलिस को ऐसे मिली खबर और धर दबोचा

सिरसा पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक मामले में अनिकेत नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता यश तंवर के अनुसार आरोपी 25 सितंबर को रिपेयरिंग के बहाने दुकान से एक रेडमी मोबाइल चुरा ले गया था। सीसीटीवी फुटेज से पहचान होने पर शनिवार को दोबारा दुकान पर आने पर उसे पकड़ा गया। पुलिस ने चोरी हुआ मोबाइल बरामद कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना शहर सिरसा पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान शिव चौक स्थित इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी अनिकेत के रूप में हुई है। आरोपित से पुलिस ने चोरीशुदा मोबाइल भी बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि फ्रेंड्स कालोनी निवासी यश तंवर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत 25 सितंबर की शाम करीब पांच बजे एक युवक दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग के बहाने आया और दुकान में रखा रेडमी कंपनी का मोबाइल चोरी कर ले गया।