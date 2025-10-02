Language
    सिरसा में संदिग्ध हालत में युवती का शव बरामद, पूरे इलाके में फैली सनसनी; पुलिस जांच शुरू

    By DD Goyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    सिरसा के चौटाला गांव में रतनपुरा बाईपास पर एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान राजस्थान के संगरिया निवासी रेखा देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक कलह के चलते युवती अपने मायके में रह रही थी।

    चौटाला गांव में रतनपुरा रोड पर संदिग्ध अवस्था में मिला संगरिया की युवती का शव। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। चौटाला गांव में देर रात्रि रतनपुरा बाइपास पर संदिग्ध हालत में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौका पर पहुंची। शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए डबवाली के उपमंडल नागरिक अस्पताल में पहुंचाया।

    यह है मामला

    देर रात्रि करीब 1.40 बजे रतनपुरा बाईपास के समीप पेट्रोल पंप से तेल भरवाने के लिए वाहन चालक आया था। उसने युवती का शव संदिग्ध अवस्था में सड़क के बीचों बीच पड़ा देखकर नजदीक स्थित ढाणी में सूचना दी। देर रात्रि तीन बजे पुलिस को सूचना दी गई थी। जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची।

    मृतका की पहचान पड़ोसी सूबे राजस्थान के संगरिया कस्बे की निवासी रेखा देवी के रूप में हुई है। मृतक के भाई संगरिया के वार्ड नंबर चार नजदीक शीतला माता मंदिर निवासी सुरेंद्र कुमार ने पुलिस को बयान दिया है कि वे चार बहन भाई थे। चार बहनों का देहांत हो चुका है। उसकी बहन रेखा की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व श्री मुक्तसर साहिब के गांव भारु निवासी बलजिंद्र के साथ हुई थी।

    शादी से एक बेटी माशू पैदा हुई। ससुराल पक्ष से अनबन के कारण बहन का तलाक हो गया था। वह मां-बाप के पुश्तैनी मकान वार्ड नंबर चार निवासी संगरिया में रहने लगी थी। रात्रि के समय करीब नौ बजे हर रोज घर में बिना बताए चली जाती थी।

    30 सितंबर की रात्रि करीब नौ बजे बिना बताए रेखा घर से चली गई। एक अक्टूबर को सुबह करीब पांच बजे सूचना मिली थी कि उसकी बहन की दुर्घटना में मौत हो चुकी है।

    सूचना पाकर वह अपने भाई भूप राम तथा बहन प्रियंका के साथ रतनपुरा रोड पर पहुंचे थे। सदर थाना प्रभारी एसआई शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका के भाई सुरेंद्र के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।