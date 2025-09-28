सिरसा में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, ग्रामीण बोले-पुलिस रुपये लेकर चली जाती है, नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ती

सिरसा के महाग्राम गंगा में नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का शव राजकीय विद्यालय में मिला। परिजनों ने नशे के खुलेआम बिकने और पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के भाई के अनुसार प्रीतपाल नशे का आदी था और उसने गांव के ही एक युवक के साथ मिलकर नशे का इंजेक्शन लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। पुलिस आती है और रुपये लेकर चली जाती है, लेकिन नशा बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं करती। इन्हीं आरोपों के बीच महाग्राम गांव गंगा में एक बार किसी परिवार ने जवान बेटा खो दिया है। 22 वर्षीय प्रीतपाल की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। स्कूल में बैठकर प्रीतपाल और धर्मपाल उर्फ कालिया नाम के युवक ने नशे के इंजेक्शन लगाए।

प्रीतपाल की मौत हो गई तो धर्मपाल उर्फ कालिया ने शव को घसीटकर स्कूल की रसोई के आगे कर दिया था। पूरी रात शव विद्यालय में पड़ा रहा। इस बात का खुलासा रविवार सुबह स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हुआ। इसके बाद पुलिस ने प्रीतपाल के बड़े भाई भीम सिंह के बयान पर धर्मपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बाजू पर मेडिकल नशे का इंजेक्शन लगा था 27 सितंबर की शाम को प्रीतपाल घर से गया था। उसके साथ एक अन्य युवक धर्मपाल उर्फ कालिया भी था। दोनों ने एक साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशे का इंजेक्शन लगाया। प्रीतपाल की मौत हो गई, जबकि धर्मपाल मौके से भाग गया। रविवार सुबह करीब 10 बजे कर्मचारी स्कूल में आया तो उसने शव देखा। सूचना पाकर स्वजन मौका पर पहुंचे प्रीतपाल ने बाजू पर मेडिकल नशे का इंजेक्शन लगा था। रविवार सुबह 10 बजे सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे।

पहले नशे की गोली खाता था, बाद में इंजेक्शन लगाने लगा भीम सिंह ने बताया कि प्रीतपाल सातवीं पास था और अविवाहित था। वह पिछले करीब तीन-चार वर्ष से नशा करता था। घरवालों ने राजस्थान में दो जगह, पंजाब में एक जगह पर प्रीतपाल का उपचार करवाया था, लेकिन वह नशा नहीं छोड़ पाया। उसने अपने भाई को घर में नशे की गोली खाते पकड़ा था। करीब दो साल पहले वह इंजेक्शन लगाने लगा था।

प्रीतपाल कमरा बंद कर लेता और इंजेक्शन लगाता था। उसने पकड़कर उसे समझाया था। वह नहीं माना तो उसकी पिटाई भी की थी। वह दिहाड़ी करता और रुपये नशे में उड़ा देता था। भीम सिंह के अनुसार स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें सारा घटनाक्रम कैद हुआ है।