    सिरसा में दिनदहाड़े लूट, नौकरानी ने साथियों संग मिलकर बुजुर्ग महिला को बनाया बंधक; फिर पोती को बांधकर कर किया कांड

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:51 AM (IST)

    सिरसा में दिनदहाड़े एक घर में लूटपाट हुई। दो लुटेरों और नौकरानी ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर और पोती को रस्सी से बांधकर 15 तोले सोना और लगभग दो लाख रुपये नकद लूट लिए। राम कॉलोनी में हुई इस वारदात में नौकरानी पार्वती भी आरोपितों के साथ फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सिरसा में बुजुर्ग महिला को बंधक बना दो लाख नकद व 15 तोला सोना लूटा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सिरसा। राम कॉलोनी में सोमवार को दिनदिहाड़े दो लुटेरों व नौकरानी ने एक घर में घुसकर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया और उसकी पोती को भी रस्सी से बांधकर 15 तोले सोना और करीब दो लाख रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात में घर की नौकरानी पार्वती भी लूट के बाद आरोपितों के साथ फरार हो गई।

    जानकारी के अनुसार राम कॉलोनी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व बार अध्यक्ष विजय बंसल के घर सोमवार दोपहर वारदात को अंजाम दिया गया। उस समय घर पर उनकी पत्नी दयावंती (70) और नौकरानी पार्वती ही मौजूद थीं। इसी दौरान लुटेरे घर में घुसे और दयावंती को मारपीट कर कमरे में बंधक बना लिया।

    दोपहर करीब सवा एक बजे दयावंती की पोती अनीशा स्कूल से स्कूटी पर घर पहुंची तो उसे भी बंधक बना लिया। जैसे ही अनीशा घर में दाखिल हुई, लुटेरों ने उसे अंदर खींच लिया और मुंह व पैरों को रस्सियों से बांधकर कुर्सी से बांध दिया। इसके बाद वे अनीशा की स्कूटी लेकर फरार हो गए।

    नौकरानी की संदिग्ध भूमिका

    नौकरानी पार्वती गेट के पास किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसने अनीशा को बिना किसी रोक-टोक घर में प्रवेश करने दिया। लूट के बाद वह भी गायब मिली। अनीशा किसी तरीके से बाहर तक पहुंची।

    पड़ोसी अंकुश और बलदेव ने अनीशा के मुंह पर पट्टी देखी तो उसके घर पहुंचे और उसे व दयावंती को रस्सियों से मुक्त किया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।