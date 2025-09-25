सिरसा में दिनदहाड़े लूट, नौकरानी ने साथियों संग मिलकर बुजुर्ग महिला को बनाया बंधक; फिर पोती को बांधकर कर किया कांड

सिरसा में दिनदहाड़े एक घर में लूटपाट हुई। दो लुटेरों और नौकरानी ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर और पोती को रस्सी से बांधकर 15 तोले सोना और लगभग दो लाख रुपये नकद लूट लिए। राम कॉलोनी में हुई इस वारदात में नौकरानी पार्वती भी आरोपितों के साथ फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, सिरसा। राम कॉलोनी में सोमवार को दिनदिहाड़े दो लुटेरों व नौकरानी ने एक घर में घुसकर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया और उसकी पोती को भी रस्सी से बांधकर 15 तोले सोना और करीब दो लाख रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात में घर की नौकरानी पार्वती भी लूट के बाद आरोपितों के साथ फरार हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार राम कॉलोनी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व बार अध्यक्ष विजय बंसल के घर सोमवार दोपहर वारदात को अंजाम दिया गया। उस समय घर पर उनकी पत्नी दयावंती (70) और नौकरानी पार्वती ही मौजूद थीं। इसी दौरान लुटेरे घर में घुसे और दयावंती को मारपीट कर कमरे में बंधक बना लिया।

दोपहर करीब सवा एक बजे दयावंती की पोती अनीशा स्कूल से स्कूटी पर घर पहुंची तो उसे भी बंधक बना लिया। जैसे ही अनीशा घर में दाखिल हुई, लुटेरों ने उसे अंदर खींच लिया और मुंह व पैरों को रस्सियों से बांधकर कुर्सी से बांध दिया। इसके बाद वे अनीशा की स्कूटी लेकर फरार हो गए।

नौकरानी की संदिग्ध भूमिका नौकरानी पार्वती गेट के पास किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसने अनीशा को बिना किसी रोक-टोक घर में प्रवेश करने दिया। लूट के बाद वह भी गायब मिली। अनीशा किसी तरीके से बाहर तक पहुंची।