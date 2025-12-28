Language
    'दो खिलाड़ियों की मौत के बाद भी नहीं खुली नींद...', हरियाणा में 67% स्कूली खेल मैदान असुरक्षित; सैलजा ने सरकार को घेरा

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:49 PM (IST)

    सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर रोहतक में दो खिलाड़ियों की मौत के बाद भी स्कूलों के खेल मैदानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया ह ...और पढ़ें

    हरियाणा के 67% स्कूल खेल मैदान असुरक्षित, कुमारी सैलजा ने सरकार पर साधा निशाना।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि रोहतक में दो होनहार खिलाड़ियों की मौत के बाद भी हरियाणा सरकार की नींद नहीं खुली है। उस समय सरकार ने केवल औपचारिकता निभाते हुए एक कमेटी गठित करने और पूरे प्रदेश के स्कूलों के खेल मैदानों की जांच कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब जो विभागीय रिपोर्ट सामने आई है, उसने सरकार के उन सभी दावों की पोल खोल दी है।

    रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 67 प्रतिशत स्कूलों के खेल मैदान बच्चों के लिए असुरक्षित हैं और केवल 10 प्रतिशत मैदान ही सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। यह स्थिति अत्यंत गंभीर और शर्मनाक है।

    जारी बयान में सांसद सैलजा ने कहा कि रोहतक की घटना के बाद अगर सरकार सचमुच गंभीर होती तो आज यह हालात सामने नहीं आते। रिपोर्ट साफ बता रही है कि अधिकांश स्कूलों में जर्जर पोल लगे हुए हैं, खेल उपकरण टूटे हुए हैं, मैदान समतल नहीं हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम न के बराबर हैं। यह लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है।

    सांसद सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह असंवेदनशील हो चुकी है। यदि समय रहते खेल मैदानों की मरम्मत, उपकरणों की जांच और सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाता तो रोहतक जैसी दुखद घटना को रोका जा सकता था। सरकार की लापरवाही के कारण मासूम बच्चों की जान जा रही है, और यह किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है।

    सांसद ने मांग की कि राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के खेल मैदानों की तुरंत दोबारा जांच कराई जाए, जर्जर उपकरणों को हटाया जाए, सुरक्षा मानकों को अनिवार्य किया जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही पीड़ित परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा दिया जाए।