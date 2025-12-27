रोहतक: धुंध में पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, इकलौते बेटे समेत दो की मौत; एक साथ जली दोनों की चिता

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक से गांव बालंद की ओर जा रहे गांव बालंद के दो चचेरे भाइयों की गाड़ी गरनावठी मोड़ के पास धुंध में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 28 वर्षीय विक्की और 40 वर्षीय नरेश की मौत हो गई। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार विक्की और नरेश दोनों चचेरे भाई थे। शुक्रवार की शाम को दोनों भाई कार में सवार होकर गांव से रोहतक किसी निजी काम से आए थे। रात को जब वे वापस घर जा रहे थे तो गरनावठी मोड़ के पास धुंध में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई।