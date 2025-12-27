रोहतक: धुंध में पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, इकलौते बेटे समेत दो की मौत; एक साथ जली दोनों की चिता
रोहतक में गरनावठी मोड़ के पास धुंध के कारण एक कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में गांव बालंद के दो चचेरे भाई, 28 वर्षीय विक्की और 40 वर्षीय नरेश की मौत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक से गांव बालंद की ओर जा रहे गांव बालंद के दो चचेरे भाइयों की गाड़ी गरनावठी मोड़ के पास धुंध में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 28 वर्षीय विक्की और 40 वर्षीय नरेश की मौत हो गई। थाना शिवाजी कालोनी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार विक्की और नरेश दोनों चचेरे भाई थे। शुक्रवार की शाम को दोनों भाई कार में सवार होकर गांव से रोहतक किसी निजी काम से आए थे। रात को जब वे वापस घर जा रहे थे तो गरनावठी मोड़ के पास धुंध में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई।
हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों को राहगीरों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना शिवाजी कालोनी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
