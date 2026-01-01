Language
    रोहतक में नए साल की पार्टी के बाद अंगीठी बनी काल, तीन नेपाली युवकों की दम घुटने से मौत

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:52 PM (IST)

    रोहतक के कच्चा चमारिया रोड पर एक फार्म हाउस में नए साल के जश्न के बाद अंगीठी जलाकर सोए तीन नेपाली युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। कमल, राज और संतोष न ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल की जश्न की पार्टी के बाद अंगीठी जलाकर सोए तीन नेपाली युवकों की दम घुटने से मौत।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। कच्चा चमारिया रोड पर प्रापर्टी डीलर के फार्म हाउस में अंगीठी जलाकर सोए तीन नेपाली युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। वीरवार को जब प्रापर्टी डीलर के स्वजन दोपहर बाद आफिस आए तो कमरे की अंदर से कुड़ी बंद मिली।

    इसके बाद पुलिस को सूचित किया है। लोगों ने तीनों के शवों को कमरे में पड़ा देखा। पुलिस ने मृतकों के स्वजन को घटना के बारे में सूचना दे दी। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआइ के शवगृह में रखवा दिया है।

    पुलिस के अनुसार नेपाल के रहने वाले 22 वर्षीय कमल, 21 वर्षीय राज व 24 वर्षीय संतोष तीनों शहर में अलग-अलग जगह पर मकानों में रसोइया का काम करते थे। इनमें से कमल कच्चा चमारिया रोड पटाखा फैक्ट्री के पास सेक्टर-34 निवासी नरेंद्र के फौजी फार्म हाउस पर खाना बनाता था।

    फौजी फार्म हाउस पर नए साल का जश्न देर रात तक चला। नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी कर रहा था और रात को पार्टी खत्म करने के बाद अपने घर चला गया। वहीं, नरेंद्र के दोस्त भी अपने-अपने घर चले गए। उसके बाद तीनों नेपाली युवक ही फार्म पर थे।

    नेपाली युवकों में से एक युवक का जन्मदिन था, जिसके कारण नए साल की पार्टी खत्म होने के बाद तीनों ने बाद में अपनी अलग पार्टी की। सभी रात को खाना खाने के बाद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए और तीनों की ही दम घुटने के कारण मौत हो गई।

    सिटी थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि उन्हें तीन लोगों की मौत की सूचना मिली थी। सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शुक्रवार को तीनों शवों को पोस्टमार्टम होगा।