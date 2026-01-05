Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रोहतक में वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, ट्रंप का फूंका पुतला

    By Rattan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:07 PM (IST)

    रोहतक के मानसरोवर पार्क में नागरिक मंच और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में रोहतक में प्रदर्शन, ट्रंप का पुतला दहन।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर के मानसरोवर पार्क में नागरिक मंच के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने साम्राज्यवादी अमेरिका की कथित कार्रवाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य कार्रवाई की आड़ में अपहरण करने व वेनेजुएला की संप्रभुता को कुचलने का आरोप लगाते हुए विरोध मार्च निकाला और ट्रंप का पुतला दहन किया।

    विरोध सभा का संचालन नागरिक मंच के लाभ सिंह हुड्डा ने किया, जबकि अध्यक्षता डा. आरएस दहिया ने की। सभा को संबोधित करते हुए ज्ञान-विज्ञान समिति के प्रमोद गौरी ने कहा कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला कोई पहला मामला नहीं है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने साम्राज्यवादी हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों पर गैर-कानूनी हस्तक्षेप करता रहा है, जिससे वैश्विक असमानता बढ़ती है और इसका सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ता है।

    नागरिक मंच की ओर से कैप्टन शमशेर मलिक ने कहा कि अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर रात के अंधेरे में की गई कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इससे पहले भी इराक और ईरान जैसे देशों पर हमला कर वहां के संसाधनों पर कब्जा कर चुका है।

    अखिल भारतीय महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. जगमति सांगवान ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पत्नी किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, फिर भी उनका अपहरण महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ड्रग्स के बहाने वेनेजुएला के कच्चे तेल संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है।

    सीटू के राज्य उपाध्यक्ष कामरेड सतबीर ने कहा कि अमेरिका की दादागिरी का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसका संगठित विरोध जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने मानसरोवर पार्क से नेताजी सुभाष चंद्र चौक तक मार्च निकालते हुए नारे लगाए और अंत में ट्रंप का पुतला दहन किया।