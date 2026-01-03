रोहतक अंगीठी मौत मामला: पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपे शव, रिपोर्ट में दम घुटने से मौत
रोहतक के कच्चा चमारिया रोड पर एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में अंगीठी से दम घुटने के कारण तीन युवकों कमल, संतोष और राजकुमार की मौत हो गई। शनिवार को कमल औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर के आउटर कच्चा चमारिया रोड पर प्रोपर्टी डीलर के आफिस में अंगीठी से दम घुटने के कारण तीन युवकों की मौत के मामले में शनिवार को मृतक कमल और संतोष के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया है।
मृतक राजकुमार के शव को पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को ही स्वजन केे हवाले कर दिया था। चार महीने पहले ही संतोष अपने दोस्त राजकुमार को काम के लिए रोहतक लेकर आया था। वहीं कमल भी पहले से ही रोहतक में नौकरी करता था।
ऐसे में अब चारों कई बार त्योहार पर एकत्रित हो जाते थे। क्योंकि चारों परिवार से दूर थे। ऐसे में चारों मिलकर रहते थे। इस संबंध में थाना सिटी प्रभारी रमेश कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम में प्राथमिक तौर पर तीनों दोस्तों की मौत अंगीठी के कारण दम घुटने से हुई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है।
बता दें कि 31 दिसंबर को कच्चा चमारिया रोड पर प्रोपर्टी डीलर के आफिस पर नए साल की देर रात तक पार्टी चली थी। डीलर नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी कर रहा था और रात को पार्टी खत्म करने के बाद अपने घर चला गया। वहीं, नेपाल के रहने वाले कमल, राजकुमार औ संतोष ने नरेंद्र व उसके दोस्तों के जाने के बाद पार्टी की और अंगीठी जलाकर सो गए, जिसके कारण तीनों की मौत हो गई थी।
