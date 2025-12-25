रोहतक मगन सुसाइड केस: लव, पैसा और अश्लील वीडियो; पत्नी के प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट दायर, खुले कई अहम राज

जागरण संवाददाता, रोहतक। मगन सुहाग आत्महत्या मामले में आरोपित पत्नी दिव्या के साथी महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक के खिलाफ पुलिस ने ततीमा चालान पेश किया है। इस मामले में 14 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई होगी। चार्जशीट में कई अहम खुलासे हैं। इनमें दीपक से हुई पूछताछ के दौरान सामने आई बातें भी शामिल हैं। 644 पन्नों की चार्जशीट में जिक्र है कि पुलिस पूछताछ के दौरान दीपक ने माना कि वह और दिव्या यह सोचते थे कि किस तरह मगन सुहाग को तंग किया जाए ताकि वो परेशान हो जाए।

दिव्या ने अपनी और बायफ्रेंड की आपत्तिजनक वीडियो मगन के मोबाइल पर सेंड की, जिससे मगन परेशान हो गया और फांसी लगा ली। दिव्या ने बताया था कि उसके पति मगन के पास गांव में बहुत महंगी जमीन है।

गांव डोभ निवासी मगन ने 18 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

मरने से पहले मगन ने वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। मगन की वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने केस दर्ज कर दिव्या को काबू किया था, जबकि मामले में आरोपी दीपक को हाईकोर्ट से राहत मिल गई और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था।

चार्जशीट में पैसों की ट्रांजेक्शन का जिक्र पुलिस ने मगन की पत्नी दिव्या के खिलाफ पहले ही चार्जशीट पेश कर दी थी। कोर्ट ने जांच अधिकारी एएसआइ संजय कुमार को दीपक की चार्जशीट पेश करने के लिए कहा था। अब पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें दीपक से हुई पूछताछ, उसके और दिव्या के बीच हुई पैसे की ट्रांजेक्शन का जिक्र है।

पुलिस ने दीपक से 11 प्रमुख सवाल पूछे थे। इन्हीं के जवाब में दीपक ने कबूला कि उसे दिव्या से प्रेम हो गया था। दिव्या भी उसे चाहती थी। दीपक औरंगाबाद का रहने वाला है। तब वह महाराष्ट्र पुलिस में पिशोर थाना ताल्लुका कन्नड में कान्स्टेबल पोस्टेड रहा।