रोहतक मगन सुसाइड केस: लव, पैसा और अश्लील वीडियो; पत्नी के प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट दायर, खुले कई अहम राज
जागरण संवाददाता, रोहतक। मगन सुहाग आत्महत्या मामले में आरोपित पत्नी दिव्या के साथी महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक के खिलाफ पुलिस ने ततीमा चालान पेश किया है। इस मामले में 14 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई होगी।
चार्जशीट में कई अहम खुलासे हैं। इनमें दीपक से हुई पूछताछ के दौरान सामने आई बातें भी शामिल हैं। 644 पन्नों की चार्जशीट में जिक्र है कि पुलिस पूछताछ के दौरान दीपक ने माना कि वह और दिव्या यह सोचते थे कि किस तरह मगन सुहाग को तंग किया जाए ताकि वो परेशान हो जाए।
दिव्या ने अपनी और बायफ्रेंड की आपत्तिजनक वीडियो मगन के मोबाइल पर सेंड की, जिससे मगन परेशान हो गया और फांसी लगा ली। दिव्या ने बताया था कि उसके पति मगन के पास गांव में बहुत महंगी जमीन है।
गांव डोभ निवासी मगन ने 18 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
मरने से पहले मगन ने वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। मगन की वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने केस दर्ज कर दिव्या को काबू किया था, जबकि मामले में आरोपी दीपक को हाईकोर्ट से राहत मिल गई और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था।
चार्जशीट में पैसों की ट्रांजेक्शन का जिक्र
पुलिस ने मगन की पत्नी दिव्या के खिलाफ पहले ही चार्जशीट पेश कर दी थी। कोर्ट ने जांच अधिकारी एएसआइ संजय कुमार को दीपक की चार्जशीट पेश करने के लिए कहा था। अब पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें दीपक से हुई पूछताछ, उसके और दिव्या के बीच हुई पैसे की ट्रांजेक्शन का जिक्र है।
पुलिस ने दीपक से 11 प्रमुख सवाल पूछे थे। इन्हीं के जवाब में दीपक ने कबूला कि उसे दिव्या से प्रेम हो गया था। दिव्या भी उसे चाहती थी। दीपक औरंगाबाद का रहने वाला है। तब वह महाराष्ट्र पुलिस में पिशोर थाना ताल्लुका कन्नड में कान्स्टेबल पोस्टेड रहा।
दीपक दो बच्चों का पिता है। पुलिस पूछताछ में दीपक ने बताया कि दिव्या से पहली बार 17 अप्रैल 2025 को सप्तगिरी डांस बार पनवेल में मुलाकात हुई। डांस बार के प्राइवेट रुम में डांस खत्म होने के बाद मिले। उसके बाद दिव्या से फोन पर चैटिंग व वीडियो काल होने लगी।
चार्जशीट में जिक्र है कि दीपक और दिव्या के बीच पैसों का लेन देन होता था। जब भी दिव्या स्कैनर भेजती तो दीपक पेमेंट कर देता। यही नहीं जब दीपक को प्रमोशन के लिए पैसे की जरूरत थी, तब दिव्या ने मदद की।
पुलिस ने चार्जशीट में बैंक की डिटेल लगाई है। जिसके मुताबिक दिव्या ने अपने खाते से दीपक के खाते में 9 जून को दो बार में 49 हजार - 49 हजार रुपये डलवाए। फिर अगले दिन इतनी ही रकम की दो और ट्रांजेक्शन की।
दीपक ने कबूला-दिव्या के पति मगन को जानता था
चार्जशीट के मुताबिक दीपक ने कबूला है कि वह दिव्या के पति मगन को जानता था। पहले दिव्या ने खुद को अनाथ बताया था। दिव्या ने कहा था कि उसे मजबूरी में बार डांसर बनना पड़ा। बाद में दिव्या ने बताया था कि हरियाणा में मगन से शादी की हुई है।
पुलिस के मुताबिक 19 जून को जैसे ही दिव्या को पता चला कि रोहतक में मगन ने सुसाइड कर लिया है, उससे सबसे पहले दीपक को फोन पर सूचना दी। चार्जशीट में जिक्र किया है कि दिव्या ने दीपक को बताया था कि उसके पति मगन की गांव में बहुत महंगी जमीन है।
मगन को शक होने लगा था कि दीपक व दिव्या के अवैध संबंध हैं। दिव्या ने जो पैसे दीपक की प्रमोशन के लिए दिए थे, वे मगन से लेकर ही दिए थे। जब मगन को इसका पता चला तो उसकी दिव्या से कहासुनी भी हुई थी और उसने दिव्या का नंबर फोन की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था।
पुलिस का दावा-प्रापर्टी के लालच में तंग किया
पुलिस का दावा है कि दीपक ने कबूला है कि उसने व दिव्या ने सोचा था कि मगन को कैसे तंग किया जाये, जिससे वह परेशान हो सके। इसी वजह से दिव्या ने अपनी दीपक के साथ आपत्तिजनक वीडियो मगन के नंबर पर सेंड कर दी थी।
दीपक व दिव्या को मगन की प्रापर्टी का लालच था। लालच में ही दोनों ने मगन को परेशान किया, जिससे उसने सुसाइड किया। पुलिस की चार्जशीट में दीपक के हवाले से दावा है कि जिस आपत्तिजनक वीडियो को देखकर मगन परेशान हुआ, वह दिव्या ने ही अपने मोबाइल से शूट की थी। यह वीडियो 30 मई 2025 की रात को बनाई थी।
