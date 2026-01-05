रोहतक गैंगवार: रिटौली में घायल रोहित रेस्को गिरफ्तार, आठ दिन के पुलिस रिमांड पर

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव रिटौली स्थित शराब के ठेके पर हुई गैंगवार के मामले में पुलिस की टीम ने पीजीआइ में उपचाराधीन रोहित उर्फ रेस्को को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित को अदालत कें पेश कर आठ दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपित रोहित भी काफी समय से नीरज बवाना गैंग से जुड़ा है। उसी चलते आरोपित भाऊ गैंग के संपर्क मेंं आया था। पुलिस की टीमें गैंग से जुड़े अन्य लोगों और गैंग के लोगों को गाड़ी से लेकर हथियार तक उपलब्ध करवाने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी। वहीं वारदात में शामिल रहे अन्य आरोपिताें की तलाश में भी पुलिस की टीमें लगी हुई है।

बीती 19 दिसंबर की शाम को गांव रिटौली में शराब ठेके पर सन्नी रिटौलिया पर भाऊ गैंग के बदमाशों ने गोलीबारी कर दी थी। फायरिंग में सन्नी का दोस्त गांव सुडाना निवासी दीपक घायल हो गया था, जबकि दूसरे पक्ष के एक युवक की मौत गई थी। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस अब तक इस मामले में एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।