Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में दोहरे हत्याकांड से दहशत, पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपियों को दबोचा

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    रोहतक में 12 घंटे के भीतर दो हत्याओं से सनसनी फैल गई। पहली घटना में, अंकित नामक एक युवक की गाड़ी हटाने के विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी घ ...और पढ़ें

    Hero Image

    12 घंटे में दो हत्याएं, पुलिस ने अंकित हत्याकांड में 12 तो माया हत्याकांड में चार घंटे में आरोपित किए गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले में 12 घंटे के अंदर दूसरी हत्या है। दोनों हत्याओं में वजह - वजह अलग है। बुधवार की रात साढ़े 12 बजे दुर्गा कालोनी में 25 वर्षीय अंकित की गाड़ी हटाने को लेकर दो युवकों ने चाकू से वारकर हत्या कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीरवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे माता दरवाजा चौक पर ब्यूटी पार्लर संचालिका माया देवी की उसके भाई ने ही तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों मामलों में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अंकित हत्याकांड में गांव बोहर निवासी राहुल और किलाई निवासी सुमित को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया है।

    इधर, माया हत्याकांड में आरोपित भाई ज्वालाप्रसाद को चार घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से दोनों आरोपितों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने अंकित के शव का पीजीआइ के शवगृह में पोस्टमार्टम करवाया है। हालांकि अंकित का बड़ा भाई आस्ट्रेलिया में गया हुआ है। शुक्रवार को उसके आने के बाद शव का सोनीपत के गांव भावड़ में अंकित का अंतिम संस्कार होगा।

    पिस्टल नहीं चली तो चाकू से वार कर हुए फरार

    पुलिस के अनुसार अंकित रात को घर से दिल्ली फूल लेने जाने के लिए निकल रहा था। इस वक्त घर के पास ही गली में कुछ युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। युवकों ने गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल नहीं चल पाई। इसके बाद चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौक से फरार हो गए।

    इसके बाद मौके पर पहुंचे स्वजन आरोपितों की कार में ही घायल को पीजीआई में लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीजीआई में पहुंचने के बाद गाड़ी चेक की तो गाड़ी से बियर की बोतल और एक चाकू मिला है । जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है।

    अंकित तीन बहन भाइयों में था सबसे छोटा

    स्वजन के अनुसार अंकित तीन बहन भाइयों में सबसे छोटा था। सोनीपत बस स्टैंड के पास से फूलों का काम करता था। अपने साथियों के साथ हर रोज की तरह दिल्ली से फूल लेकर आने के लिए निकला था।

    अब प्लॉट लेने की तैयारी में थी माया

    स्वजन के अनुसार माया ने पति से तलाक लेने के बाद खोखरा कोट में किराए पर मकान ले लिया था। ऐसे में अब उसने अपने स्वजन ने प्लॉट लेने के बाद भी बातचीत की थी। मगर पैसे न होने पर पिता ने आश्वासन दिया था। वो किसी भी तरीके से टैक्ट्रर बेचकर या अन्य किसी प्रकार से प्लॉट लेने में मदद करेगा। ताकि बेटी का खुद का घर बन सके।

    दो दिन पहले हुई थी बेटी से कॉल पर बात

    महेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी माया से दो दिन पहले की फोन पर बात हुई थी। उस समय उसकी बेटी पूरी तरह से खुश थी। अब बेटे के मन का नहीं पता था की क्या चल रहा है। फोन पर परिवार के अन्य सदस्य भी जुड़े हुए थे।