हिरासत में रोहतक की डॉक्टर, काउंटर इंटेलिजेंस ने की पूछताछ; पिता बोले- आतंकी आदिल से हमारा कोई संबंध नहीं
हरियाणा के रोहतक की डॉ. प्रियंका शर्मा को जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने हिरासत में लिया। उनसे आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉ. आदिल अहमद के बारे में पूछताछ की गई, जो उसी मेडिकल कॉलेज में उनके सीनियर थे। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और उनका मोबाइल जांच के लिए जब्त कर लिया गया।
जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा में रोहतक की रहने वाली डॉ. प्रियंका शर्मा को जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने हिरासत में लिया है। प्रियंका से आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉ. आदिल अहमद के बारे में पूछताछ की गई।
प्रियंका अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। डॉ. आदिल भी इसी मेडिकल कॉलेज में प्रियंका का सीनियर था। पूछताछ के बाद प्रियंका को छोड़ दिया गया है।
प्रियंका का मोबाइल टीम ने जांच के लिए भेज दिया है। प्रियंका हरियाणा के झज्जर में सरकारी डॉक्टर है। वह MD करने के लिए स्टडी लीव पर 2023 से अनंतनाग में रह रही हैं। इनके पति भी भिवानी में सरकारी डॉक्टर हैं।
प्रियंका के पिता सतीश कुमार, चाचा अशोक कुमार और भाई भारत भूषण ने कहा कि पुलिस ने पूछताछ जरूर की है, हमारा या प्रियंका का दूर-दूर से भी आतंकी आदिल से कोई संबंध नहीं।
