पिता से फोन पर बात और पहुंची पुलिस... रोहतक तक पहुंची दिल्ली ब्लास्ट की जांच; डॉ. प्रियंका का सीनियर था आतंकी आदिल

जागरण संवाददाता, रोहतक। दिल्ली में हुई आतंकी घटना की जांच अब रोहतक तक पहुंच गई है। इसी सिलसिले में रोहतक की जनता कालोनी निवासी डॉ. प्रियंका शर्मा का नाम सामने आने से स्वजन में चिंता बढ़ गई है। जम्मू के अनंतनाग में एमडी की पढ़ाई कर रहीं डॉ. प्रियंका को शनिवार देर शाम पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उनका मोबाइल फोन भी अपने पास रख लिया। हालांकि, जांच के बाद रात में उन्हें छोड़ दिया गया।

प्रियंका के पिता सतीश कुमार ने बताया कि शनिवार रात करीब नौ बजे प्रियंका अपने भाई भारत भूषण से वीडियो काल पर बात कर रही थीं। बातचीत के दौरान प्रियंका ने बताया कि दरवाजे पर कोई आया है, वह थोड़ी देर में बात करेगी। इसके बाद उसकी रूममेट के फोन से जानकारी मिली कि पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है। रात करीब साढ़े 11 बजे प्रियंका के पति डा. अनिरुद्ध कौशिक का संदेश आया कि पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया है।

'अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं' इसके बाद रात करीब साढ़े 12 बजे प्रियंका ने स्वयं फोन कर बताया कि पूछताछ पूरी हो गई है, लेकिन फोन जब्त कर लिया गया है जिसे श्रीनगर लैब भेजा जाएगा। रविवार सुबह भी स्वजन की प्रियंका से बातचीत हुई। स्वजन का कहना है कि उनका किसी भी तरह के आतंकी माड्यूल या आरोपी डा. आदिल अहमद से कोई संबंध नहीं है। सतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट मीडिया पर फैल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं।