    बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्याकांड: आईजी से मिला प्रतिनिधिमंडल, निष्पक्ष जांच और SIT गठन का मिला आश्वासन

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:17 PM (IST)

    रोहतक में बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आईजी सिमरदीप सिंह से मुलाकात की। आईजी ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आईजी से मिला।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव हुमायुंपुर निवासी बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में गठित कमेटी के साथ पंचायत के 23 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आईजी सिमरदीप सिंह से मिला। आईजी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करवाएंगे।

    मामले में शामिल आरोपिताें को पकड़ा जाएगा। उन्हाेंने एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का आश्वासन दिया है। आईजी से मिले हुड्डा खाप के प्रतिनिधि कृष्ण हुड्डा ने कहा कि पहले केस भिवानी में था और अब केस रोहतक ट्रांसफर हो गया है।

    आईजी ने आश्वासन दिया है कि उन्हें पूरा न्याय मिलेगा। आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। एएसपी वाईवीआर शशि शेखर के नेतृत्व में टीम गठित करने की बात कही है। बता दें कि गांव हमायुंपुर निवासी बिल्डर रोहित धनखड़ अपने दोस्त गांव बौंदकला निवासी जतिन के साथ 28 नवंबर को उसकी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने भिवानी गया था।

    शादी समारोह के दौरान तिगड़ाना से बारात आई, जिसमें कुछ युवकों के साथ कहासुनी हुई और बाद में उन्हीं युवकों ने रास्ता रोककर रोहित के साथ मारपीट करते हुए अधमरा कर दिया। रोहित ने इलाज के दौरान पीजीआई में दम तोड़ दिया।