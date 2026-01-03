धनखड़ हत्याकांड: भिवानी से रोहतक पुलिस को सौंपा गया केस, परिवार को मिली राहत और न्याय की उम्मीद

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव हुमायूंपुर निवासी बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में भिवानी से केस को रोहतक ट्रांसफर कर दिया है। डीजीपी की तरफ से परिवार को सूचना दी गई है और एसपी को इसके बारे में निर्देश दिए हैं।

अब एसपी की तरफ से केस सीआइए को दिया जाएगा। रोहित धनखड़ के चाचा सतीश ने बताया कि भिवानी पुलिस ने अब तक मात्र 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपित अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने अब तक आरोपितों को पीओ घोषित नहीं किया और न ही उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की।

इसके कारण परिवार में असंतोष बढ़ रहा था। सतीश धनखड़ ने बताया कि वे भिवानी पुलिस द्वारा की जा रही जांच से संतुष्ट नहीं हैं। मामले में स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक दबाव या सामाजिक संरक्षण के कारण पुलिस जांच सही तरीके से नहीं कर रही। ऐसे में सीएम व डीजीपी से केस की जांच भिवानी की बजाय रोहतक पुलिस से करवाने की मांग की थी।

डीजीपी आफिस से निर्देश जारी हो चुके है और अब केस रोहतक पुलिस के पास आ गया है। रोहतक पुलिस की कौन सी टीम मामले में जांच करेगी, इसका निर्णय एसपी सुरेंद्र भौरिया की तरफ से जल्द लिया जाएगा और परिवार को सूचना दी जाएगी।