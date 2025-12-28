रोडवेज बस ने स्कूटी सवार दो महिलाओं को मारी टक्कर, एक की मौत और दूसरी घायल

जागरण संवाददाता, रोहतक। हिसार बाईपास के नजदीक तेजरफ्तार हरियाणा रोडवेज की चरखीदादरी डिपो की बस ने स्कूटी सवार दो महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जबकि दूसरी घायल हो गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

मामले के बारे में सूचना मिलने के बाद थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पीजीआइ के शवगृह में महिला के शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतका के स्वजन के बयान के आधार पर आरोपित बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार गांव मोखरा निवासी सरस्वती अपने परिवार की रजनी के साथ स्कूटी पर सवार होकर शहर में खरीददारी के लिए आई थी। जब वो शोरी मार्केट से कपड़े की खरीददारी करने के बाद दोनों स्कूटी पर सवार होकर वापस घर जा रही थी।