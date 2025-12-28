Language
    रोहतक में थैले में मिला नवजात का शव, कुत्ता मुंह में दबाकर भाग रहा था, लोगों ने छुड़वाया

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:30 AM (IST)

    रोहतक के सांपला में वार्ड-14 में नाहनू वाले मंदिर के पास एक नवजात का शव थैले में मिला। कुत्तों ने नवजात के हाथों को नोच रखा था। एक व्यक्ति ने कुत्ते स ...और पढ़ें

    Hero Image


    रोहतक में नवजात का शव थैले में मिला, कुत्ते नोच रहे थे, पुलिस जांच में जुटी (File Photo)

    संवाद सहयोगी, रोहतक। सांपला नगर पालिका के वार्ड-14 में नाहनू वाले मंदिर के पास एक नवजात का शव मिला। नवजात के हाथों को कुत्तों ने नोच रखा है। थाना सांपला पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआइ के शवगृह में रखवाया गया है। रविवार को पोस्टमार्टम होगा।

    पुलिस मामले में आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। वार्ड 14 निवासी रोहित ने बताया कि वह शाम को करीब साढ़े पांच बजे घर से घूमने निकला था। इसी दौरान देखा कि एक कुत्ता झाड़ियों से एक थैले को मुंह में उठाकर भाग रहा था। उसके पीछे कुछ बच्चे भी भाग रहे थे।

    उसने पीछा करते हुए कुत्ते के मुंह से थैले को छुड़वाया और देखा तो उसमें एक नवजात का शव था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार, किसी महिला ने साथी के साथ मिलकर पैदा हुए बच्चे के जन्म को छिपाने के लिए उसका शव थैले में डालकर फेंका है। जिसे कुत्ते नोच रहे थे।

    नवजात के माता-पिता की तलाश में लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में नवजात को फेंकने वाले के बारे में कुछ पता चल पाएगा। थाना सांपला प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि बच्चे के शव को फेंकने वालों का पता चल सके।