Haryana Weather: सुबह घने कोहरे और जीरो वीजिबिलिटी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, जानें रोहतक में कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में सूर्य अस्त शाम 5:33 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:15 बजे होगा।

रोहतक में न्यूनतम तापमान 07 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

सुबह कोहरा और जीरो वीजिबिलिटी रहेगी लेकिन दिन में धूप खिलेगी। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और स्थिति स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।

रोहतक मंडी के भाव इस प्रकार हैं।