    Haryana Weather: सुबह घने कोहरे और जीरो वीजिबिलिटी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, जानें रोहतक में कैसा रहेगा मौसम

    By Rattan Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:03 AM (IST)

    रोहतक में आज सुबह कोहरा और दिन में धूप खिलने का अनुमान है (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में सूर्य अस्त शाम 5:33 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:15 बजे होगा।

    रोहतक में न्यूनतम तापमान 07 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 

    सुबह कोहरा और जीरो वीजिबिलिटी रहेगी लेकिन दिन में धूप खिलेगी। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और स्थिति स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।

    रोहतक मंडी के भाव इस प्रकार हैं।

    वस्तु का नाम थोक भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
    चीनी 4300 - 4358
    मैदा 3600 - 3800
    आटा 3400 - 3500
    बेसन 9000 - 9500
    बिनौला 4850 - 5300
    सरसो खल 2450
    गेहूं (MP) 3250 - 3500
    चना साबुत (सुपर) 7500 - 8000
    चना दाल 6800 - 7500
