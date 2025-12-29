Language
    कबड्डी चैंपियन लीग में रोहतक के 4 खिलाड़ियों का चयन, देवांक दलाल बने सबसे महंगे खिलाड़ी

    By Priyanka Kumari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:21 PM (IST)

    रोहतक के चार कबड्डी खिलाड़ियों - अमन लाठर, देवांक दलाल, हितेश और राहुल डागर का कबड्डी चैंपियन लीग (केसीएल) के लिए चयन हुआ है। देवांक दलाल को भिवानी बु ...और पढ़ें

    Hero Image

    भिवानी बुलस में देवांक दलाल व हितेश, राहुल डागर सोनीपत स्टार्स और अमन गुरुग्राम गुरूस टीम में हुए शामिल।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। कबड्डी चैंपियन लीग (केसीएल) के लिए आक्शन किया गया। जिसमें जिले के चार कबड्डी खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें अमन लाठर, देवांक दलाल, हितेश, राहुल डागर का चयन हुआ है। इसमें रोहतक के देवांक दलाल को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया।

    गांव सिंहपुरा खुर्द के देवांक दलाल को भिवानी बुलस ने 19.20 लाख रुपये में खरीदा है। जबकि हितेश को 7 लाख रुपये में भिवानी बुलस ने खरीदा है। वहीं राहुल डागर को सोनीपत स्टार्स टीम ने शामिल किया है। राहुल डागर 1.90 लाख रुपये में खरीदा है और अमन लाठर को गुरूग्राम गुरूस ने खरीदा है। अमन को 85 हजार रुपये में टीम में शामिल किया गया है।

    बता दें कि देवांक दलाल प्रो कबड्डी के सीजन 11 के भी सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। उन्हें बंगाल वारियर्स की टीम ने करीब 2 करोड़ में खरीदा था। इतना ही नहीं देवांग प्रो कबड्डी के इतिहास में सबसे तेज 500 रेड प्वाइंट लेने वाले खिलाड़ी भी बने चुके है। देवांक ने बताया कि उन्होंने ने वर्ष 2017 में गांव में प्रो कबड्डी खेलने की शुरूआत की और वर्ष 2021 में स्पोर्ट कोटे से आर्मी मेें हवलवदार के पद पर जाब भी हासिल की।

    देवांक सीजन 9 में जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ अपने पीकेएल सफर की शुरुआत की। वहीं सीजन 11 में एक बार फिर पटना पाइरेट्स के लिए खेलते हुए देवांक ने तमिल थाईलावास के खिलाफ अपने दूसरे मैच में ही 25 अंक बनाए। इतना ही नहीं देवांक दलाल पिछले सीजन में बेस्ट रेडर रह चुके है। जिसकी बदौलत इस बार वह देश के सबसे महंंगे खिलाड़ी भी बने है। बता दें कि देवांक ने सीजन 11 में देवांक ने रिकॉर्ड बनाया था।

    उन्होंने इस सीजन में 300 रेड पाइंट जमा कर बेस्ट रेडर का खिताब जीता था और करने वाले वह पहले रेडर भी बने थे। सीजन 11 में देवांक ने पटना पाइरेट्स की ओर से खेलते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचने मेंं अहम भूमिका निभा चुके है।

    तीनों खिलाड़ी राजीव गांधी खेल परिसर में करते है अभ्यास

    कबड्डी चैंपियन लीग में राहुल डागर को सोनीपत स्टार्स व हितेश को भिवानी बुलस ने अपनी टीम में शामिल किया है। जबकि अमन गुरूग्राम गुरूस टीम में शामिल हुए है। खास बात यह है कि तीनों खिलाड़ी राजीव गांधी स्टेडियम में कोच दिनेश खरब की देखरेख में प्रैक्टिस करते है। इससे पहले दोनों खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन-12 में खेल चुके है।

    प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राहुल डागर को तेलुगू टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल किया था। शानदार प्रदर्शन और फिटनेस के कारण राहुल को लीग में मौका मिला। वहीं अब राहुल सोनीपत स्टार्स की ओर से खेलता हुआ नजर आएंगा। जबकि हितेश को प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में यूपी योद्धा की टीम ने रिटेन किया था। उन्हें तीन सीजन के लिए 2.10 लाख रुपये में साइन किया गया है।

    बता दें कि हितेश प्रो कबड्डी के तीन सीजन खेल चुका है। इसके साथ ही सीनियर नेशनल और तीन जूनियर नेशनल में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुका है। इसके साथ ही हितेश तीन बार खेलों इंडिया में भाग लेकर टीम के साथ जीत हासिल कर चुका है। वहीं शहर के सुखपुरा चौक पर रहने वाले अमन गुरूग्राम गुरूस टीम में शामिल हुए है। अमन लाठर इससे पहले प्रो कबड्डी में तेलुगु टाइटन्स में शामिल हो चुके है।