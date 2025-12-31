Language
    Haryana Weather: रोहतक में सुबह घना कोहरा, दिन में धूप निकलने की उम्मीद; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Rattan Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:12 AM (IST)

    रोहतक में सुबह घना कोहरा रहेगा, जबकि दिन में धूप खिलने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 10°C और अधिकतम 19°C रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:16 बजे और सूर्यास्त शाम ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोहतक में आज सुबह कोहरा और दिन में धूप खिलने का अनुमान है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। सूर्य अस्त शाम 5:35 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:16 बजे होगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    सुबह घना कोहरा और दिन में धूप खिलेगी। रोहतक एयर क्वालिटी इंडेक्स 141 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।

    रोहतक मंडी के भाव इस प्रकार हैं।

    वस्तु का नाम थोक भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
    चीनी 4300 - 4358
    मैदा 3600 - 3800
    आटा 3400 - 3500
    बेसन 9000 - 9500
    बिनौला 4850 - 5300
    सरसो खल 2450
    गेहूं (MP) 3250 - 3500
    चना साबुत (सुपर) 7500 - 8000
    चना दाल 6800 - 7500
