Haryana Weather: रोहतक में सुबह घना कोहरा, दिन में धूप निकलने की उम्मीद; जानें कैसा रहेगा मौसम
रोहतक में सुबह घना कोहरा रहेगा, जबकि दिन में धूप खिलने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 10°C और अधिकतम 19°C रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:16 बजे और सूर्यास्त शाम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रोहतक। सूर्य अस्त शाम 5:35 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:16 बजे होगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
सुबह घना कोहरा और दिन में धूप खिलेगी। रोहतक एयर क्वालिटी इंडेक्स 141 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।
रोहतक मंडी के भाव इस प्रकार हैं।
|वस्तु का नाम
|थोक भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|चीनी
|4300 - 4358
|मैदा
|3600 - 3800
|आटा
|3400 - 3500
|बेसन
|9000 - 9500
|बिनौला
|4850 - 5300
|सरसो खल
|2450
|गेहूं (MP)
|3250 - 3500
|चना साबुत (सुपर)
|7500 - 8000
|चना दाल
|6800 - 7500
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।