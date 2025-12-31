Haryana Weather: रोहतक में सुबह घना कोहरा, दिन में धूप निकलने की उम्मीद; जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, रोहतक। सूर्य अस्त शाम 5:35 बजे और सूर्य उदय सुबह 7:16 बजे होगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

सुबह घना कोहरा और दिन में धूप खिलेगी। रोहतक एयर क्वालिटी इंडेक्स 141 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।

रोहतक मंडी के भाव इस प्रकार हैं।