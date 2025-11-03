Language
    'आकर ज्ञापन ले जाओ नहीं तो मेरी आदत...', अल्टीमेटम के बाद पहुंचे DC, फिर पुराने रंग में नजर आए अभय चौटाला

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने रोहतक में फसल खराबी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने डीसी के व्यस्त होने पर नाराजगी जताई और उन्हें ज्ञापन लेने के लिए घेराव की चेतावनी दी। बाद में, डीसी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। अभय चौटाला ने डीसी को लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी का भी याद दिलाया।

    अल्टीमेटम के बाद पहुंचे DC, फिर पुराने रंग में नजर आए अभय चौटाला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला वीरवार को रोहतक में फिर अपने पुराने रंग में नजर आए। प्रदेशभर में खेतों के अंदर पानी भरा होने से फसल खराब हुई है। इसी को लेकर इनेलो ने जहां प्रदेशभर में प्रदर्शन किया, वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला डीसी को इन्हीं समस्याओं को ज्ञापन देने रोहतक लघु सचिवालय पहुंचे।

    अभय चौटाला सीधे डीसी के मार्फत ही राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन डीसी के मीटिंग में व्यस्त होने पर प्रशासन की ओर से एडीसी व एसडीएम को ज्ञापन लेने भेजा गया।

    अभय चौटाला ने दोनों अधिकारियों को कहा कि डीसी को किसानों व लोगों की चिंता नहीं है। किसी को कामकाज की चिंता नहीं है, जो एडीसी व एसडीएम को ज्ञापन लेने भेज दिया। डीसी को आगाह करना चाहता हूं कि डीसी साहब, लोगों के खून पसीने की कमाई से आपको तनख्वाह मिलती है।

    डीसी की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेवा के लिए उनके बीच जाकर बात करें, लोगों की समस्या सुनें। अगर डीसी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो विवश होकर आफिस का घेराव करना पड़ेगा। इसके बाद अभय चौटाला ने माइक से कहा कि मैं डीसी को आधे घंटे का समय देता हूं या तो आकर ज्ञापन लें, वर्ना हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात को ध्यान रखना।

    अभय अपना भाषण खत्म कर माइक रख ही रहे थे कि डीसी वहां ज्ञापन लेने पहुंच गए। इस दौरान अभय चौटाला ने डीसी से पूछा आप यहीं से हो या दूसरे स्टेट से हो? डीसी ने कहा कि मैं सिरसा से ही हूं। इस पर अभय चौटाला बोले कि फिर तो मेरी आदत जानता होगा। इसके बाद माइक पकड़ाकर बोले कि लोगों को आश्वासन दो कि ये ज्ञापन राज्यपाल को पहुंचा दोगे। डीसी के आश्वासन के बाद ही सभी वापस लौटे।