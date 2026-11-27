रत्न पंवार, रोहतक। रिटौली गांव में कभी साथ पढ़ने वाले हिमांशु और अंकित उर्फ बाबा के बीच वर्ष 2019 में शुरू हुआ मामूली विवाद आगे चलकर ऐसी गैंगवार में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई करीबी लोगों की जान चली गई।

इस गैंगवार में अब तक करीब 11 मौतें हो चुकी हैं। इस दुश्मनी की शुरुआत कार के लेन-देन से हुई थी, लेकिन समय के साथ वर्ष 2022 में के गिरोह आमने-सामने आ गए। मार्च 2022 में महज पांच दिन के भीतर तीन हत्याओं ने पूरे गांव को दहला दिया था। अब दिल्ली रोड के खरावड़ बाइपास स्थित मिलन ढाबे पर हुई चार मौत के बाद फिर चर्चा में है। हिमांशु व सन्नी पर 10 से 12 मुकदमे दर्ज जानकारी के अनुसार, हिमांशु भाऊ के खिलाफ रोहतक में 10, झज्जर में सात और दिल्ली में एक मामला हत्या, लूट, धोखाधड़ी और रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं।

वहीं, सन्नी रिटौलिया के खिलाफ भी हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने, स्नैचिंग, मारपीट और संगठित अपराध समेत 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बस की सुरक्षा के लिए खरीदी कार बनी विवाद की जड़ ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2019 में रिटौली निवासी हंसराज उर्फ हंसे ने निजी बस खरीदी थी। बस को रूट पर चलाने के दौरान विवाद होने पर उसने हिमांशु से सुरक्षा मांगी थी।

तय समय पर हिमांशु पिस्तौल लेकर पहुंचा और सन्नी रिटौलिया पर गोली चला दी। इस मामले में पुलिस ने हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के समय नाबालिग होने के कारण उसे हिसार के बाल सुधार गृह भेजा गया, जहां से वह फरार हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने गिरोह मजबूत करने शुरू कर दिए। हिमांशु के जेल जाने के बाद अंकित पक्ष ने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, जिन्हें हिमांशु का करीबी माना जाता था।

करीब दस मिनट तक चली इस फायरिंग में 30 से 40 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई थी। इसमें एक हमलावर की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे। इस हमले का निशाना सन्नी रिटौलिया था। वारदात में पुरानी रंजिश को वजह बताया गया था।

नाबालिग उम्र में गिरफ्तारी, फिर विदेश तक पहुंचा हिमांशु हिमांशु वर्ष 2019 में 17 साल की उम्र में गोलीबारी के मामले में पकड़ा गया था। हिसार के बाल सुधार गृह से फरार होने के बाद वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा।