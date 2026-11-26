रोहतक में खूनी गैंगवार: पुलिस चौकी से 50 कदम दूर ताबड़तोड़ फायरिंग, चार लोगों की मौत
हरियाणा के रोहतक में मिलन ढाबे पर खूनी गैंगवार में स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने चार युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात खरावड़ पुलिस चौकी से महज 50 कदम की दूरी पर हुई।
HighLights
रोहतक के मिलन ढाबे पर हुई खूनी गैंगवार
स्विफ्ट कार सवार बदमाशों ने चार युवकों को गोली मारी
वारदात को भाऊ और सन्नी रिटोलिया गैंगवार से जोड़ा
जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के रोहतक में खूनी गैंगवार हुई है। बुधवार को देर रात यहां मिलन ढाबे पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें चार युवकों की हत्या कर दी गई है।
यह वारदात खरावड़ पुलिस चौकी से महज 50 कदम की दूरी पर हुई है। मृतकों में रिंकू पुत्र जगबीर वासी डिघल, विनित पुत्र जयबीर डिघल , गन्जू वासी डिघल और हिमांशु पुत्र राजबीर वासी बेरी शामिल है।
जानकारी के मुताबिक, स्विफ्ट कार में सवार पांच हथियारबंद बदमाश पहुचे थे। आरोपितों ने खाना खा रहे युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। गोलियों की आवाज से ढाबे पर मची भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग टेबल और कुर्सियों के पीछे छिप गए।
तीन युवकों की खाने की टेबल पर ही मौत हो गई। जबकि, जान बचाकर भागे चौथे युवक को भी बदमाशों ने पीछा करके गोलियों से भून डाला। जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई।
वारदात के बाद हथियार लहराते हुए कई मिनट तक मौके पर घूमते रहे बदमाश और फिर मौके से भाग गए। वारदात के बाद रोहतक पुलिस रेंज के आईजी हामिद अख्तर और एसपी गौरव राजपुरोहित समेत जिला पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
वहीं सीआईए, स्पेशल सेल और एफएसएल टीम ने बारीकी से मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इस वारदात को भाऊ रिटोलिया और सन्नी रिटोलिया के बीच गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है।
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