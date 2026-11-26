जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सर्दियों में कोहरा रेल यात्रियों का सफर बिगाड़ेगा। यमुनानगर-जगाधरी स्टेशन से होकर गुजरने वाली 12 ट्रेनों के पहिये दिसंबर से फरवरी तक निर्धारित दिनों में थमे रहेंगे, वहीं नई दिल्ली-जालंधर सिटी एक्सप्रेस भी जालंधर तक नहीं जाएगी।

ऐसे में पंजाब, जम्मू व उत्तराखंड की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुक कराने से पहले ट्रेन का शेड्यूल देखना होगा। रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस (12207) आठ दिसंबर से दो मार्च तक प्रत्येक मंगलवार और जम्मूतवी-काठगोदाम (12208) छह दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक रविवार को रद रहेंगी।