जागरण संवाददाता, हिसार। उत्तर रेलवे के लुधियाना-फिरोजपुर कैंट और लुधियाना-धुरी रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते हिसार से चलने वाली कई रेलसेवाएं प्रभावित रहेंगी। नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण हिसार-लुधियाना, लुधियाना-हिसार और लुधियाना-चूरू रेलसेवाओं के फेरे अलग-अलग तारीखों में रद किए गए हैं। कुछ रेलसेवाएं जनवरी 2027 तक रद रहेंगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी संख्या 54603 हिसार-लुधियाना रेलसेवा 21 से 24 नवंबर, 14 व 15 दिसंबर तथा 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक रद रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 54606 लुधियाना-हिसार रेलसेवा 22 से 25 नवंबर, 15 व 16 दिसंबर तथा 29 दिसंबर से 9 जनवरी तक संचालित नहीं होगी।