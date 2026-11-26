जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर में बुधवार रात मिलन होटल में चार लोगों की हत्या मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस सनसनीखेज वारदात में अब सोशल मीडिया के जरिए गैंगवार का नया एंगल जुड़ गया है।

सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुख्यात हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया गैंग के नाम से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है।

पुरानी हत्याओं का बदला लेने का दावा

जानकारी के अनुसार, इंस्टाग्राम पर 'rohitbajrang07' नाम की आईडी से एक पोस्ट शेयर की गई है। इस पोस्ट में मिलन होटल हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि यह अटैक रोहित, बजरंग और सोनू डीघल की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है।

खुली चेतावनी और कई लोगों को किया टैग वायरल पोस्ट के जरिए अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए आगे भी वारदातों को अंजाम देने की धमकी दी है। पोस्ट में चेतावनी भरे लहजे में लिखा "देखते हैं अगला नंबर किसका आएगा।"