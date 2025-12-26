हिमानी नरवाल हत्याकांड: मां ने सीबीआई जांच की उठाई मांग, राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता पर जताया शक

जागरण संवाददाता, रोहतक। कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हिमानी की मां सविता नरवाल ने पुलिस जांच पर असंतोष जताते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआइ से जांच कराने की मांग दोहराई है।

उनका कहना है कि मौजूदा जांच में कई अहम कड़ियां अधूरी छोड़ी गई हैं और प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो इस हत्याकांड से जुड़े कई छिपे तथ्य सामने आ सकते हैं।

क्या है पूरा मामला? गौरतलब है कि हिमानी नरवाल की 27 फरवरी की रात हत्या कर दी गई थी। 1 मार्च को उनका शव सूटकेस में बंद हालत में सांपला बस स्टैंड के पास झाड़ियों में मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। घटना सामने आते ही यह मामला हाईप्रोफाइल बन गया। पुलिस ने 5 मार्च को बहादुरगढ़ निवासी सचिन को गिरफ्तार किया और उसे मुख्य आरोपी बताया।

पुलिस के अनुसार हत्या की वजह पुलिस जांच के अनुसार, हिमानी और सचिन के बीच पिछले कुछ समय से संपर्क था। आरोप है कि दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस का दावा है कि 30 हजार रुपये को लेकर हुई बहस के दौरान गुस्से में आकर सचिन ने मोबाइल चार्जर की तार से हिमानी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद वह शव को सूटकेस में डालकर सांपला क्षेत्र में फेंक आया और हिमानी का मोबाइल व कुछ कीमती सामान अपने कब्जे में रख लिया। पुलिस ने इसी आधार पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।

मां के आरोप : जांच एकतरफा हिमानी की मां सविता नरवाल इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यह हत्या केवल एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकती। सविता का आरोप है कि जांच शुरू से ही एक तय दिशा में मोड़ दी गई और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की गंभीरता से पड़ताल नहीं की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ राजनीतिक नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है और इसी कारण जांच सीमित दायरे में सिमट गई।

राजनीतिक भूमिका पर सवाल सविता नरवाल का कहना है कि हिमानी की सक्रिय राजनीति और उसकी तेजी से बढ़ती पहचान से कुछ लोग असहज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं की भूमिका की जांच नहीं की जा रही। उनका दावा है कि उन्होंने कई बार वरिष्ठ नेताओं से मिलने और अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया गया। सविता ने यह भी कहा कि वह शुरू से ही सीबीआइ जांच की मांग कर रही हैं, ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहन पड़ताल हो सके।