    रोहतक में तलाकशुदा महिला का दिनदहाड़े मर्डर, सगे भाई ने ही धारदार हथियार से काटा गला

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:17 AM (IST)

    रोहतक में एक भाई ने अपनी तलाकशुदा बहन की हत्या कर दी, क्योंकि वह उसका किसी और के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाया। आरोपी ने तेजधार हथियार से अपनी बहन का ...और पढ़ें

    दाएं- माया की फाइल फोटो, बाएं- रोहतक में ब्यूटी पार्लर संचालिका की उसकी ही दुकान में हत्या

    जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर के माता दरवाजा चौक क्षेत्र में वीरवार सुबह ऑनर किलिंग की वारदात सामने आई। 35 वर्षीय ब्यूटी पार्लर संचालिका माया की उसके सगे भाई ने तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। घटना सुबह करीब साढ़े दस बजे उस समय हुई, जब माया अपने पार्लर में मौजूद थी।

    पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। जांच में सामने आया है माया की शादी करीब दस वर्ष पहले पंजाब में हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी। तीन माह पूर्व माया ने पति से तलाक लिया था। अब माया खोखराकोट क्षेत्र में एक युवक के साथ किराये के मकान में रह रही थी।

    बहन के चरित्र पर था शक

    इसी बात को लेकर उसका भाई जवाला प्रसाद नाराज था व बहन के चरित्र पर संदेह करता था। उसने हत्या की योजना बनाई। पूछताछ में उसने बताया कि बहन किसी युवक संग किराए के मकान में उनसे अलग रहती थी। लोग उसे ताने मारते थे। आरोपित ने पुलिस को कहा वो रोज बेइज्जती नहीं सह सकता था। डीएसपी मुख्यालय रवि खुंडिया ने बताया पुलिस आरोपित को शुक्रवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी।

    दूसरी युवती डरकर बेहोश

    दूसरी युवती डरकर बेहोश वीरवार सुबह माया रोज की तरह अपने ब्यूटी पार्लर पहुंची थी। पार्लर में उसकी एक सहयोगी कर्मी लक्ष्मी भी मौजूद थी। इसी दौरान माया का बड़ा भाई कबीर कालोनी निवासी जवाला प्रसाद वहां पहुंचा और तेजधार हथियार से माया की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से माया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सहयोगी कर्मी लक्ष्मी सहमकर बेहोश हो गई।