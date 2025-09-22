Language
    रोहतक में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, पीजीआई में चल रहा इलाज

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:12 PM (IST)

    रोहतक के चुलियाना मोड़ पर पुरानी रंजिश के चलते कार सवार राहुल को गोली मार दी गई। उसके दोस्त अमित ने मांडौठी के साहिल पर आरोप लगाया है। पुलिस ने साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल राहुल का पीजीआई में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार पुरानी दुश्मनी के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।

    पुराने झगड़े की रंजिश में कार रेंट का काम करने वाले युवक को मारी गोली। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रोहतक। चुलियाना मोड़ के पास कार सवार गांव रोहद निवासी राहुल को कार में सवार होकर आए आरोपित ने गोली मार दी। गोली राहुल की पसलियों में लगी। राहुल के दोस्तों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है।

    पुलिस ने मामले में घायल राहुल के दोस्त अमित के बयान पर गांव मांडौठी निवासी साहिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गांव डाबौदा निवासी अमित ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो अपने दोस्त गांव रौहद निवासी राहुल व अन्य दोस्तों केसाथ पीजीआई में आ रहा था।

    रास्ते में चुलियाना मोड़ के पास उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी अड़ाकर गांव मांडौठी निवासी साहिल ने पहले उनकी कार रुकवाई। इसके बाद गोली चला दी। गोली राहुल की पसलियों में लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया।

    उसने राहुल को पीजीआई के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया। राहुल और आरोपित साहिल का कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है।

    थाना आईएमटी प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि घायल राहुल के दोस्त अमित के बयान पर आरोपित साहिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही। पुराने झगड़े की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में अभी हर एंगल पर जांच जारी है।