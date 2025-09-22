रोहतक में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, पीजीआई में चल रहा इलाज

रोहतक के चुलियाना मोड़ पर पुरानी रंजिश के चलते कार सवार राहुल को गोली मार दी गई। उसके दोस्त अमित ने मांडौठी के साहिल पर आरोप लगाया है। पुलिस ने साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल राहुल का पीजीआई में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार पुरानी दुश्मनी के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।

जागरण संवाददाता, रोहतक। चुलियाना मोड़ के पास कार सवार गांव रोहद निवासी राहुल को कार में सवार होकर आए आरोपित ने गोली मार दी। गोली राहुल की पसलियों में लगी। राहुल के दोस्तों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने मामले में घायल राहुल के दोस्त अमित के बयान पर गांव मांडौठी निवासी साहिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गांव डाबौदा निवासी अमित ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो अपने दोस्त गांव रौहद निवासी राहुल व अन्य दोस्तों केसाथ पीजीआई में आ रहा था।

रास्ते में चुलियाना मोड़ के पास उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी अड़ाकर गांव मांडौठी निवासी साहिल ने पहले उनकी कार रुकवाई। इसके बाद गोली चला दी। गोली राहुल की पसलियों में लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया।