धारूहेड़ा में फीस नहीं भर पाने पर आठवीं की छात्रा ने की आत्महत्या, पढ़ाई बंद होने से तनाव में थी नाबालिग
धारूहेड़ा में आठवीं कक्षा की एक छात्रा ने फीस न भर पाने के कारण आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी के चलते छात्रा की पढ़ाई बंद हो गई थी, जिससे वह तनाव में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। औद्योगिक कस्बा के सेक्टर छह में किराये के मकान में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार मृतक रिंकू कक्षा आठवीं में पढ़ती थी, लेकिन कुछ समय पूर्व फीस नहीं भरने के कारण उसकी पढ़ाई छु़डवानी पड़ी थी। इससे वह परेशान थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। छह भाई-बहनों में रिंकू पांचवें नंबर की थी। उसकी चार बड़ी बहनों की शादी हाे चुकी है।
पुलिस के अनुसार बिहार के मोतिहारी जिले के गांव बेलवा रागनियां के रहने वाले अखिलेश वर्तमान में कस्बा के सेक्टर-6 में किराए के मकान में रहता है। वह इलेक्ट्रिशियन का काम करता है जबकि उसकी पत्नी सेक्टर-6 में ही सब्जी की रेहड़ी लगाती है।
पति-पत्नी सोमवार सुबह अपने काम पर चले गए थे। शाम को जब वह घर लौटे तो उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी रिंकू पंखे के फंदे पर लटकी हुई थी। स्वजन ने उसे फंदे से उतार कर निजी अस्पताल भर्ती कराया, जहां सोमवार देर रात को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। धारूहेड़ा थाना प्रभारी कश्मीर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन काे सौंप दिया है।
