धारूहेड़ा में फीस नहीं भर पाने पर आठवीं की छात्रा ने की आत्महत्या, पढ़ाई बंद होने से तनाव में थी नाबालिग

जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। औद्योगिक कस्बा के सेक्टर छह में किराये के मकान में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सामान्य कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार मृतक रिंकू कक्षा आठवीं में पढ़ती थी, लेकिन कुछ समय पूर्व फीस नहीं भरने के कारण उसकी पढ़ाई छु़डवानी पड़ी थी। इससे वह परेशान थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। छह भाई-बहनों में रिंकू पांचवें नंबर की थी। उसकी चार बड़ी बहनों की शादी हाे चुकी है।

पुलिस के अनुसार बिहार के मोतिहारी जिले के गांव बेलवा रागनियां के रहने वाले अखिलेश वर्तमान में कस्बा के सेक्टर-6 में किराए के मकान में रहता है। वह इलेक्ट्रिशियन का काम करता है जबकि उसकी पत्नी सेक्टर-6 में ही सब्जी की रेहड़ी लगाती है।