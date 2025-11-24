रेवाड़ी: ढाई करोड़ की उधारी न मिलने पर ट्रांसपोर्टर ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में चार पर लगाए आरोप

संवाद सहयोगी, धारूहेड़ा। धारूहेड़ा की सैयद काॅलोनी में किराए के मकान में रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर ने शनिवार रात को अपने कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें एसएस करियर कंपनी के मालिक, प्रबंधक व एक अन्य द्वारा ढाई करोड़ रुपए की उधारी वापस नहीं देने को कारण बताया है।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस ने सुसाइड के आधार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, महेंद्रगढ़ जिला के गांव भालखी केे रहने वाले करीब 58 वर्षीय धर्मपाल वर्तमान में धारुहेड़ा कस्बा की सैयद काॅलोनी में किराए के मकान में रहते थे। धर्मपाल का धारुहेड़ा में महेश ट्रांसपोर्ट के नाम से कारोबार है। शनिवार रात को धर्मपाल ने अपने कमरे में पंखे के हुक में फांसी का फंदा लगा लिया।

रविवार सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं आया तो आसपास के लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही धारुहेड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना के बाद धर्मपाल के स्वजन भी पहु़ंच गए।

मृतक के पास मिले सुसाइड में उसने लिखा कि एसएस करियर के प्राेपराइटर चेतानंद एक करोड़, उसके प्रबंधक राजेश पर पचास लाख और महेंद्रगढ़ के रहने वाले राधेश्याम उर्फ बंटी ने एक करोड़ रुपए बकाया वापस नहीं दे रहे हैं।