रेवाड़ी में नौवीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई, वजह पूछने पर टीचर ने माता-पिता को भी दे डाली धमकी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के एक प्राइवेट स्कूल में होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक ने कक्षा नौवीं के एक छात्र को डंडे से पीटा। पिटाई से घायल छात्र को शिक्षकों ने उपचार कराने के बाद घर भेज दिया, लेकिन देर रात छात्र की तबीयत बिगड़ने से शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार शहर से सटे एक गांव के रहने जतिन शहर के महेन्द्रगढ़ रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता है। शुक्रवार को शिक्षक ने उसके होमवर्क की जांच की, लेकिन होमवर्क अधूरा होने के कारण शिक्षक ने छात्र की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी।

पिटाई के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एक प्राइवेट चिकित्सक से उपचार दिलाकर घर भेज दिया गया, लेकिन रात को छात्र की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद स्वजन ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।