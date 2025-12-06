Language
    रेवाड़ी में नौवीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई, वजह पूछने पर टीचर ने माता-पिता को भी दे डाली धमकी

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    रेवाड़ी के एक प्राइवेट स्कूल में होमवर्क अधूरा होने पर शिक्षक ने नौवीं के छात्र को डंडे से पीटा। घायल छात्र को पहले घर भेजा गया, लेकिन बाद में तबीयत ब ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के एक प्राइवेट स्कूल में होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक ने कक्षा नौवीं के एक छात्र को डंडे से पीटा। पिटाई से घायल छात्र को शिक्षकों ने उपचार कराने के बाद घर भेज दिया, लेकिन देर रात छात्र की तबीयत बिगड़ने से शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार शहर से सटे एक गांव के रहने जतिन शहर के महेन्द्रगढ़ रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता है। शुक्रवार को शिक्षक ने उसके होमवर्क की जांच की, लेकिन होमवर्क अधूरा होने के कारण शिक्षक ने छात्र की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी।

    पिटाई के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एक प्राइवेट चिकित्सक से उपचार दिलाकर घर भेज दिया गया, लेकिन रात को छात्र की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद स्वजन ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।

    छात्र के माता-पिता का आरोप है कि रात को शिक्षक को फोन कर पिटाई करने का कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया! मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

